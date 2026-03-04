СБС поразили российский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБС поразили российский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем
ТОР
Read in English
Читати українською

В Донецкой области бойцы 414-й бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» обнаружили и поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» россиян.

Главные тезисы

  • Бойцы украинской бригады беспилотных систем показали эффективность находки и уничтожения российского ЗРК «Тор-М2».
  • Успешное уничтожение систем противовоздушной обороны важно для ослабления способности противника контролировать воздушное пространство.

Новая "бавовна" от СБС: что известно

В Донецкой области бойцы 414-й бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» обнаружили и поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» противника.

Как отмечается, «Тор-М2» способен одновременно сопровождать десятки целей, выявляя их на значительном расстоянии и поражать широкий спектр воздушных объектов.

Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским БПЛА, перехвата ракет, а также для прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.

Военные добавили, что именно поэтому уничтожение систем ПВО противника является одним из ключевых направлений боевой работы.

Ослабление ПВО противника ограничивает его способность контролировать воздушное пространство, открывая дополнительные возможности для применения ударных средств Сил обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС обнародовали видео поражения нефтебазы "Гвардейская" в Крыму
Силы беспилотных систем
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС уничтожили российский ЗРК "Панцирь-С1" под Мариуполем — видео
Силы беспилотных систем
ЗРК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС "подстрелили" РЛС армии РФ в Донецкой области — видео
Силы беспилотных систем
РЛС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?