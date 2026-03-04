В Донецкой области бойцы 414-й бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» обнаружили и поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» россиян.

Новая "бавовна" от СБС: что известно

В Донецкой области бойцы 414-й бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» обнаружили и поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» противника.

Как отмечается, «Тор-М2» способен одновременно сопровождать десятки целей, выявляя их на значительном расстоянии и поражать широкий спектр воздушных объектов.

Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским БПЛА, перехвата ракет, а также для прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.

Военные добавили, что именно поэтому уничтожение систем ПВО противника является одним из ключевых направлений боевой работы.