СБС поразили российский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области — видео

Главные тезисы
- Бойцы украинской бригады беспилотных систем показали эффективность находки и уничтожения российского ЗРК «Тор-М2».
- Успешное уничтожение систем противовоздушной обороны важно для ослабления способности противника контролировать воздушное пространство.
Новая "бавовна" от СБС: что известно
В Донецкой области бойцы 414-й бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра» обнаружили и поразили зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» противника.
Как отмечается, «Тор-М2» способен одновременно сопровождать десятки целей, выявляя их на значительном расстоянии и поражать широкий спектр воздушных объектов.
Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским БПЛА, перехвата ракет, а также для прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.
Военные добавили, что именно поэтому уничтожение систем ПВО противника является одним из ключевых направлений боевой работы.
