В Донецкой области Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины подстрелили 28 февраля РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300В.
Новая "бавовна" в Донецкой области: что известно
Это сделали пилоты 412 обр «Nemesis» Сил беспилотных систем посредством middle strike украинского производства.
Об этом командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео боевой работы.
Эта радиолокационная станция противовоздушной/противоракетной обороны обеспечивала обнаружение, сопровождение и наведение ракет на аэродинамические и баллистические цели.
