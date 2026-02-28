СБС "подстрелили" РЛС армии РФ в Донецкой области — видео
СБС "подстрелили" РЛС армии РФ в Донецкой области — видео

В Донецкой области Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины подстрелили 28 февраля РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300В.

  • Украинские Силы беспилотных систем уничтожили радиолокационную станцию РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300В в Донецкой области.
  • Видео боевой работы украинских операторов 412-й отдельной бригады Nemesis было обнародовано командующим СБС Робертом “Мадьяр” Бровди в Фейсбуке.

Новая "бавовна" в Донецкой области: что известно

Это сделали пилоты 412 обр «Nemesis» Сил беспилотных систем посредством middle strike украинского производства.

Об этом командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео боевой работы.

По его словам, операторы 412-й отдельной бригады Nemesis Сил беспилотных систем посредством middle strike украинского производства уничтожили РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300В.

Эта радиолокационная станция противовоздушной/противоракетной обороны обеспечивала обнаружение, сопровождение и наведение ракет на аэродинамические и баллистические цели.

