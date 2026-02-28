СБС "вполювали" РЛС армії РФ на Донеччині — відео

Нова “бавовна” на Донеччині: що відомо

Це зробили пілоти 412 обр «Nemesis» Сил безпілотних систем засобом middle strike українського виробництва.

Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

За його словами, оператори 412-ї окремої бригади Nemesis Сил безпілотних систем засобом middle strike українського виробництва знищили РЛС зенітно-ракетного комплексу С-300В. Поширити

Ця самохідна радіолокаційна станція протиповітряної/протиракетної оборони забезпечувала виявлення, супровід та наведення ракет на аеродинамічні та балістичні цілі.