СБС "вполювали" РЛС армії РФ на Донеччині — відео

На Донеччині Сили безпілотних систем Збройних сил України вполювали 28 лютого РЛС зенітно-ракетного комплексу С-300В.
Головні тези:
- Українські Сили безпілотних систем збройних сил успішно вполювали радіолокаційну станцію ворожого комплексу С-300В на Донеччині.
- Оператори 412-ї окремої бригади Nemesis використали український дрон middle strike для знищення РЛС.
- Ця радіолокаційна станція забезпечувала виявлення та наведення ракет на аеродинамічні та балістичні цілі.
Нова “бавовна” на Донеччині: що відомо
Це зробили пілоти 412 обр «Nemesis» Сил безпілотних систем засобом middle strike українського виробництва.
Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.
Ця самохідна радіолокаційна станція протиповітряної/протиракетної оборони забезпечувала виявлення, супровід та наведення ракет на аеродинамічні та балістичні цілі.
