СБС "вполювали" РЛС армії РФ на Донеччині — відео
Сили безпілотних систем
РЛС
На Донеччині Сили безпілотних систем Збройних сил України вполювали 28 лютого РЛС зенітно-ракетного комплексу С-300В. 

Головні тези:

  • Українські Сили безпілотних систем збройних сил успішно вполювали радіолокаційну станцію ворожого комплексу С-300В на Донеччині.
  • Оператори 412-ї окремої бригади Nemesis використали український дрон middle strike для знищення РЛС.
  • Ця радіолокаційна станція забезпечувала виявлення та наведення ракет на аеродинамічні та балістичні цілі.

Нова “бавовна” на Донеччині: що відомо

Це зробили пілоти 412 обр «Nemesis» Сил безпілотних систем засобом middle strike українського виробництва.

Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

За його словами, оператори 412-ї окремої бригади Nemesis Сил безпілотних систем засобом middle strike українського виробництва знищили РЛС зенітно-ракетного комплексу С-300В.

Ця самохідна радіолокаційна станція протиповітряної/протиракетної оборони забезпечувала виявлення, супровід та наведення ракет на аеродинамічні та балістичні цілі.

