СБУ нанесла удар по армии РФ в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ нанесла удар по армии РФ в Донецкой области — видео

СБУ
Новые удары СБУ по российским оккупантам – как это было
Читати українською

23 ноября Служба безопасности Украины официально подтвердила факт поражения российских войск в Донецкой области, где идет наступление вражеских сил.

Главные тезисы

  • СБУ привлечена к активной обороне Покровска на фоне наступления армии РФ.
  • Спецслужба уже опубликовала видеодоказательство своих успешных ударов.

Новые удары СБУ по российским оккупантам — как это было

За успешную реализацию этой операции были ответственны спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины.

Именно им удалось осуществить серию точных ударов по позициям российских захватчиков в Покровске и на временно оккупированных территориях.

Указано, что в Покровске Донецкой области удалось уничтожить башню промышленного объекта.

Что важно понимать, именно там украинская разведка зафиксировала размещение вражеских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.

Под мощные удары СБУ на этот раз также попали склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и Гербера в тылу армии РФ на территории Донецкой области.

В ходе ударов были использованы беспилотные аппараты «FP-2» с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции. Воины СБУ и дальше будут уничтожать врага на всех направлениях! — сказано в официальном заявлении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Тернополь — погибли 34 человека
Число жертв в Тернополе продолжает расти
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск. ССО показали удары по войскам РФ
ССО
ССО уничтожают российских оккупантов в Покровске
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует отклонить мирный план Трампа
Чего дальше ждать от Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?