СБУ нанесла удар по армии РФ в Донецкой области — видео

23 ноября Служба безопасности Украины официально подтвердила факт поражения российских войск в Донецкой области, где идет наступление вражеских сил.
Главные тезисы
- СБУ привлечена к активной обороне Покровска на фоне наступления армии РФ.
- Спецслужба уже опубликовала видеодоказательство своих успешных ударов.
Новые удары СБУ по российским оккупантам — как это было
За успешную реализацию этой операции были ответственны спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины.
Именно им удалось осуществить серию точных ударов по позициям российских захватчиков в Покровске и на временно оккупированных территориях.
Указано, что в Покровске Донецкой области удалось уничтожить башню промышленного объекта.
Что важно понимать, именно там украинская разведка зафиксировала размещение вражеских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.
Под мощные удары СБУ на этот раз также попали склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и Гербера в тылу армии РФ на территории Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-