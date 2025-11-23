СБУ нанесла удар по армии РФ в Донецкой области — видео

23 ноября Служба безопасности Украины официально подтвердила факт поражения российских войск в Донецкой области, где идет наступление вражеских сил.

Новые удары СБУ по российским оккупантам — как это было

За успешную реализацию этой операции были ответственны спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины.

Именно им удалось осуществить серию точных ударов по позициям российских захватчиков в Покровске и на временно оккупированных территориях.

Указано, что в Покровске Донецкой области удалось уничтожить башню промышленного объекта.

Что важно понимать, именно там украинская разведка зафиксировала размещение вражеских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.

Под мощные удары СБУ на этот раз также попали склады с FPV-дронами, БПЛА Zala и Гербера в тылу армии РФ на территории Донецкой области.