СБУ завдала удару по армії РФ на Донеччині — відео
СБУ
Read in English

23 листопада Служба безпеки України офіційно підтвердила факт ураження російських військ у Донецькій області, де триває наступ ворожих сил.

Головні тези:

  • СБУ залучена до активної оборони Покровська на тлі наступу армії РФ.
  • Спецслужба уже опублікувала відеодоказ своїх успішних ударів.

Нові удари СБУ по російських окупантах — як це було

За успішну реалізацію цієї операції були відповідальними спецпризначенці “Альфи” Служби безпеки України.

Саме їм вдалося здійснити серію точних ударів по позиціях російських загарбників у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.

Так, вказано, що у Покровську Донецької області вдалося знищити башту промислового обʼєкта.

Що важливо розуміти, саме там українська розвідка зафіксувала розміщення ворожих кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

Під потужні удари СБУ цього разу також потрапили склади з FPV-дронами, БпЛА «Zala» та «Гербера» в тилу армії РФ на території Донецької області.

Під час ударів були використані безпілотні апарати «FP-2» з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках! — йдеться в офіційній заяві.

