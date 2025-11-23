СБУ завдала удару по армії РФ на Донеччині — відео

23 листопада Служба безпеки України офіційно підтвердила факт ураження російських військ у Донецькій області, де триває наступ ворожих сил.

Нові удари СБУ по російських окупантах — як це було

За успішну реалізацію цієї операції були відповідальними спецпризначенці “Альфи” Служби безпеки України.

Саме їм вдалося здійснити серію точних ударів по позиціях російських загарбників у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.

Так, вказано, що у Покровську Донецької області вдалося знищити башту промислового обʼєкта.

Що важливо розуміти, саме там українська розвідка зафіксувала розміщення ворожих кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

Під потужні удари СБУ цього разу також потрапили склади з FPV-дронами, БпЛА «Zala» та «Гербера» в тилу армії РФ на території Донецької області.