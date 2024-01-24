СБУ объявила подозрение гендиректору крупнейшей ракетной корпорации РФ

Подозрение объявлено генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову. Он входит в близкое окружение Путина.

Что известно о подозрении гендиректору ракетной корпорации Обносову

Обносов входит в близкое окружение российского диктатора Владимира Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг РФ, производящий крылатые ракеты и управляемые авиабомбы, применяемые в войне против Украины.

С начала полномасштабного вторжения Россия лишь крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 нанесла более 140 ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам нашего государства.

Для массированных обстрелов населенных пунктов Украины враг использует и другие "изделия" корпорации, среди которых:

⁠крылатые и противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Х-32 и Х-59;

управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны Обносов получил звание "героя России" за непосредственное участие в подготовке к вторжению.

Что угрожает Обносову

Обносову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - пособничество в ведении агрессивной войны.