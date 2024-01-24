СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ оголосила підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ

СБУ
Обносов

Підозру оголошено генеральному директору російської корпорації “Тактичне ракетне озброєння” Борису Обносову. Він входить до близького оточення Путіна.

Що відомо про підозру гендиректору ракетної корпорації Обносову

Обносов входить до близького оточення російського диктатора Володимира Путіна й очолює найбільший підсанкційний холдинг РФ, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби, що застосовуються у війні проти України.

З початку повномасштабного вторгнення Росія лише крилатими ракетами Х-101 і Х-555 завдала більше 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави.

Для масованих обстрілів населених пунктів України ворог використовує й інші "вироби" корпорації, серед яких:

  • ⁠крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 та Х-59;

  • керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

За декілька місяців до початку повномасштабної війни Обносов отримав звання "героя Росії" за безпосередню участь у підготовці до вторгнення.

Що загрожує Обносову

Обносову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України — пособництво у веденні агресивної війни.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його у міжнародний розшук. Крім того правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта, — пише СБУ.

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