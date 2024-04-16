СБУ уничтожило РЛС армии РФ в Брянской области
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ уничтожило РЛС армии РФ в Брянской области

РЛС "Небо-У"
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Источник:  РБК Украина

Военные 13-го Главного Управления контрразведки СБУ поразили радиолокационную станцию дальнего действия оккупационной армии РФ в Брянской области, позволявшей российским оккупантам контролировать небо над Украиной вглубь до 700 км.

Что известно о поражении СБУ РЛС в Брянской области

В этот раз у россиян стало меньше одного модернизированного комплекса "Небо-У", который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют управляемыми авиационными бомбами украинское пограничное, — объясняют источники в СБУ.

В частности, радиолокационную станцию стоимостью 100 миллионов долларов поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа.

Источник из Службы безопасности подтвердил, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".

Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и качественнее использовать армейскую авиацию на этом участке, — отметили в СБУ.

При этом отмечается, что это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ.

Первый они были уничтожены в Белгородской области РФ.

Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.

Как ГУР уничтожает средства ПВО армии РФ

В Главном управлении разведки Минобороны Украины выложили видео уничтожение российского ЗРК "Стрела 10" на фронте.

По данным разведки, 14 апреля бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10".

Как отмечается в сообщении, в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России и получили должное поздравление.

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