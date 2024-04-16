Военные 13-го Главного Управления контрразведки СБУ поразили радиолокационную станцию дальнего действия оккупационной армии РФ в Брянской области, позволявшей российским оккупантам контролировать небо над Украиной вглубь до 700 км.
Что известно о поражении СБУ РЛС в Брянской области
В частности, радиолокационную станцию стоимостью 100 миллионов долларов поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа.
Источник из Службы безопасности подтвердил, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".
При этом отмечается, что это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ.
Первый они были уничтожены в Белгородской области РФ.
Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.
Как ГУР уничтожает средства ПВО армии РФ
В Главном управлении разведки Минобороны Украины выложили видео уничтожение российского ЗРК "Стрела 10" на фронте.
По данным разведки, 14 апреля бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10".
Как отмечается в сообщении, в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России и получили должное поздравление.
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