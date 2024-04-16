СБУ вразило РЛС армії РФ у Брянській області
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ вразило РЛС армії РФ у Брянській області

РЛС "Небо-У"
Джерело:  РБК Україна

Військові 13-го Головного Управління контррозвідки СБУ вразили радиолокаційну станцію дальної дії окупаційної армії РФ в Брянській області, яка дозволяла російським окупантам контролювати небо над Україною углиб до 700 км. 

Що відомо про ураження СБУ РЛС у Брянській області

На цей раз у росіян стало менше на один модернізований комплекс "Небо-У", який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують керованими авіаційними бомбами українське прикордоння, — пояснюють джерела в СБУ.

Зокрема, радіолокаційну станцію вартістю 100 мільйонів доларів уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу.

Джерело з Служби безпеки підтвердило, що комплекс "Небо-У" більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці, — зазначили в СБУ.

При цьому, відзначається, що це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те Головне Управління військової контррозвідки СБУ.

Перший вони знищили у Бєлгородській області РФ.

Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого українського Бердянська.

Як ГУР знищує засоби ППО армії РФ

У Головному управлінні розвідки Міноборони України виклали відео знищення російського ЗРК "Стріла 10" на фронті.

За даними розвідки, 14 квітня бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стріла 10".

Як зазначається в повідомленні, цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне привітання.

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