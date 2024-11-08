В честь воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское.
Главные тезисы
- Село Первомайское в Одесской области переименовали в Гуровское в честь воинов ГУР.
- Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины важны для обороноспособности государства и отличаются выполнением сложных задач.
- Название Гуровское символизирует исторические традиции создания национальных спецслужб.
- В рамках деколонизации Раздельнянского района Одесской области решение о переименовании было принято с целью почета воинов ГУР.
- Фильм "Киллхаус" снимается режиссером Любомиром Левицким и описывает реальные события спасательной операции в Украине, в которой участвуют военные и ветераны войны России против Украины.
Село Первомайское стало Гуровским
Соответствующее решение было принято с целью отметить важный вклад украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и чествование побед военных разведчиков.
Выражаем благодарность Верховной Раде Украины, команде Института национальной памяти Украины и местной общине Гуровского за важное решение и празднование в топонимике подвига воинов ГУР, — сообщили в ГУР.
Название Гуровское, которое чествует государственный чин Военной разведки Украины — неслучайное для Одесщины: она символизирует тяготу исторических традиций в создании национальных спецслужб.
Ранее в центре Одессы появилась улица, названная в честь руководителя разведки УНР Всеволода Змиенко.
Левицкий снимает триллер Killhouse с участием ГУР
Режиссер Любомир Левицкий снимает фильм "Киллхаус" (Killhouse), сценарий к которому был написан по мотивам реальных событий, а к съемкам присоединятся военные и ветераны войны России против Украины.
Кинокомпания Films Division Company выпустила тизер нового напряженного экшн-триллера "Киллхаус" режиссера Любомира Левицкого. Сценарий фильма написан по мотивам реальной истории о спасательной операции в Украине.
По сюжету известный американский журналист попадает в эпицентр спасательной операции, проводимой спецподразделением ГУР и Третьей отдельной штурмовой бригадой. Задача операции — вытащить раненую супружескую пару с перекрестка на оккупированной территории, где их автомобиль попал под обстрел россиян. Но все усложняется, когда выясняется, что на кону жизни еще одного человека — их 14-летней дочери, оказавшейся в заложниках.
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