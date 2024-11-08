Село Першотравневе на Одещині перейменували на честь воїнів ГУР

На честь воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони України у межах процесу деколонізації у Роздільнянському районі на Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське.
Головні тези:
- Пошана воїнам Головного управління розвідки Міністерства оборони України через перейменування села Першотравневе на Гурівське.
- Внесок воїнів ГУР у захист національних інтересів та обороноздатність держави від зовнішніх загроз.
- Символіка назви Гурівське на Одещині та історичні традиції у створенні національних спецслужб.
Село Першотравневе стало Гурівським
Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників.
Висловлюємо вдячність Верховній Раді України, команді Інституту національної памʼяті України та місцевій громаді Гурівського за важливе рішення та відзначення у топоніміці подвигу воїнів ГУР, - повідомили у ГУР.
Назва Гурівське, яка вшановує державницький чин Воєнної розвідки України ― невипадкова для Одещини: вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.
Раніше у центрі Одеси з’явилась вулиця, названа на честь керівника розвідки УНР Всеволода Змієнка.
Левицький знімає трилер Killhouse за участі ГУР
Режисер Любомир Левицький знімає фільм "Кіллхаус" (Killhouse), сценарій до якого був написаний за мотивами реальних подій, а до зйомок долучаться військові та ветерани війни Росії проти України.
Кінокомпанія Films Division Company випустила тизер нового напруженого екшн-трилера "Кіллхаус" режисера Любомира Левицького. Сценарій стрічки написаний за мотивами реальної історії про рятувальну операцію в Україні.
За сюжетом відомий американський журналіст потрапляє в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ ГУР та Третя окрема штурмова бригада. Завдання операції — витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під обстріл росіян. Але все ускладнюється, коли з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини — їхньої 14-річної доньки, яка опинилася в заручниках.
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