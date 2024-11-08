Село Першотравневе на Одещині перейменували на честь воїнів ГУР

На честь воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони України у межах процесу деколонізації у Роздільнянському районі на Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське.

Село Першотравневе стало Гурівським

Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників.

У роз’ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначено, що під час повномасштабної війни з Росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань ― від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора. Поширити

Висловлюємо вдячність Верховній Раді України, команді Інституту національної памʼяті України та місцевій громаді Гурівського за важливе рішення та відзначення у топоніміці подвигу воїнів ГУР, - повідомили у ГУР.

Назва Гурівське, яка вшановує державницький чин Воєнної розвідки України ― невипадкова для Одещини: вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.

Наприклад, саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один із організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886-1938). Поширити

Раніше у центрі Одеси з’явилась вулиця, названа на честь керівника розвідки УНР Всеволода Змієнка.

Левицький знімає трилер Killhouse за участі ГУР

Режисер Любомир Левицький знімає фільм "Кіллхаус" (Killhouse), сценарій до якого був написаний за мотивами реальних подій, а до зйомок долучаться військові та ветерани війни Росії проти України.

Кінокомпанія Films Division Company випустила тизер нового напруженого екшн-трилера "Кіллхаус" режисера Любомира Левицького. Сценарій стрічки написаний за мотивами реальної історії про рятувальну операцію в Україні.