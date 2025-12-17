Сенат США принял рекордный оборонный бюджет — что получит Украина

Верхняя палата Конгресса США приняла проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA), который, среди прочего, предусматривает помощь для Украины в размере 400 млн дол.
Главные тезисы
- Принятие Сенатом США рекордного оборонного бюджета 2026 года с выделением 400 млн долларов на помощь Украине укрепляет ее обороноспособность и способность защищать суверенитет и территориальную целостность.
- Проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны содержит ограничения по размещению американских войск в Европе и устанавливает роль командующего НАТО.
- Общая сумма выделения национальной обороне в 2026 году составляет 901 млрд долл, что превышает запросы администрации Трампа.
Сенат США принял рекордный оборонный бюджет 2026 года
Голосование прошло 17 декабря.
Документ поддержали 77 сенаторов из обеих партий, 20 высказались против.
Законопроект содержит более 3 тысяч страниц и предусматривает выделение рекордного 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны в 2026 финансовом году, что является большей суммой, чем просила администрация Трампа в начале.
Среди положений документа предусмотрена помощь Украине на сумму 400 миллионов долларов в 2026 году. Эти средства пойдут на инициативу содействия безопасности нашего государства, которая расширяет возможности ВСУ по защите суверенитета и территориальной целостности, поддерживает инициативы институциональной трансформации, а также продвигает политические и военные цели США.
Кроме того, законопроект запрещает Пентагону сокращать количество американских войск в Европе до менее 76 тысяч военных и ограничивает возможность командующего Европейским командованием США отказаться от роли Верховного главнокомандующего НАТО.
