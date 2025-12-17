Сенат США принял рекордный оборонный бюджет — что получит Украина
Сенат
Источник:  Politico

Верхняя палата Конгресса США приняла проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA), который, среди прочего, предусматривает помощь для Украины в размере 400 млн дол.

Главные тезисы

  • Принятие Сенатом США рекордного оборонного бюджета 2026 года с выделением 400 млн долларов на помощь Украине укрепляет ее обороноспособность и способность защищать суверенитет и территориальную целостность.
  • Проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны содержит ограничения по размещению американских войск в Европе и устанавливает роль командующего НАТО.
  • Общая сумма выделения национальной обороне в 2026 году составляет 901 млрд долл, что превышает запросы администрации Трампа.

Голосование прошло 17 декабря.

Документ поддержали 77 сенаторов из обеих партий, 20 высказались против.

Законопроект содержит более 3 тысяч страниц и предусматривает выделение рекордного 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны в 2026 финансовом году, что является большей суммой, чем просила администрация Трампа в начале.

Среди положений документа предусмотрена помощь Украине на сумму 400 миллионов долларов в 2026 году. Эти средства пойдут на инициативу содействия безопасности нашего государства, которая расширяет возможности ВСУ по защите суверенитета и территориальной целостности, поддерживает инициативы институциональной трансформации, а также продвигает политические и военные цели США.

Кроме того, законопроект запрещает Пентагону сокращать количество американских войск в Европе до менее 76 тысяч военных и ограничивает возможность командующего Европейским командованием США отказаться от роли Верховного главнокомандующего НАТО.

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2026 финансовом году на прошлой неделе. Теперь под документом должен поставить подпись президент США.

Как вам такое?

