Сенат США принял рекордный оборонный бюджет — что получит Украина

Верхняя палата Конгресса США приняла проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA), который, среди прочего, предусматривает помощь для Украины в размере 400 млн дол.

Сенат США принял рекордный оборонный бюджет 2026 года

Голосование прошло 17 декабря.

Документ поддержали 77 сенаторов из обеих партий, 20 высказались против.

Законопроект содержит более 3 тысяч страниц и предусматривает выделение рекордного 901 миллиарда долларов на нужды национальной обороны в 2026 финансовом году, что является большей суммой, чем просила администрация Трампа в начале.

Среди положений документа предусмотрена помощь Украине на сумму 400 миллионов долларов в 2026 году. Эти средства пойдут на инициативу содействия безопасности нашего государства, которая расширяет возможности ВСУ по защите суверенитета и территориальной целостности, поддерживает инициативы институциональной трансформации, а также продвигает политические и военные цели США.

Кроме того, законопроект запрещает Пентагону сокращать количество американских войск в Европе до менее 76 тысяч военных и ограничивает возможность командующего Европейским командованием США отказаться от роли Верховного главнокомандующего НАТО.