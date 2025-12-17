Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет — що отримає Україна
Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет — що отримає Україна

Сенат
Джерело:  Politico

Верхня палата Конгресу США ухвалила проєкт Закону про асигнування для національної оборони (NDAA), який, серед іншого, передбачає допомогу для України в розмірі 400 млн дол.

Головні тези:

  • Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет, який передбачає допомогу для України у розмірі 400 млн дол.
  • Рішення сенаторів сприяє посиленню обороноздатності України й її здатності захищати суверенітет та територіальну цілісність.
  • Проєкт Закону про асигнування для національної оборони має обмеження щодо розміщення американських військ у Європі та ролі командувача НАТО.

Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет 2026 року

Голосування відбулося 17 грудня.

Документ підтримали 77 сенаторів з обох партій, 20 висловилися проти.

Законопроєкт містить понад 3 тисячі сторінок та передбачає виділення рекордного 901 мільярда доларів на потреби національної оборони у 2026 фінансовому році, що є більшою сумою, ніж просила адміністрація Трампа на початку.

Серед положень документа передбачена допомога Україні на суму 400 мільйонів доларів у 2026 році. Ці кошти підуть на Ініціативу сприяння безпеці нашої держави, яка розширює можливості ЗСУ щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності, підтримує ініціативи інституційної трансформації, а також просуває політичні та військові цілі США.

Крім того, законопроєкт забороняє Пентагону скорочувати кількість американських військ у Європі до менше ніж 76 тисяч військових та обмежує можливість командувачу Європейського командування США відмовитися від ролі Верховного головнокомандувача НАТО.

Нижня палата Конгресу США схвалила проєкт Закону про асигнування на національну оборону у 2026 фінансовому році минулого тижня. Тепер під документом має поставити підпис президент США.

