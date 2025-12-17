Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет — що отримає Україна

Верхня палата Конгресу США ухвалила проєкт Закону про асигнування для національної оборони (NDAA), який, серед іншого, передбачає допомогу для України в розмірі 400 млн дол.

Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет 2026 року

Голосування відбулося 17 грудня.

Документ підтримали 77 сенаторів з обох партій, 20 висловилися проти.

Законопроєкт містить понад 3 тисячі сторінок та передбачає виділення рекордного 901 мільярда доларів на потреби національної оборони у 2026 фінансовому році, що є більшою сумою, ніж просила адміністрація Трампа на початку.

Серед положень документа передбачена допомога Україні на суму 400 мільйонів доларів у 2026 році. Ці кошти підуть на Ініціативу сприяння безпеці нашої держави, яка розширює можливості ЗСУ щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності, підтримує ініціативи інституційної трансформації, а також просуває політичні та військові цілі США.

Крім того, законопроєкт забороняє Пентагону скорочувати кількість американських військ у Європі до менше ніж 76 тисяч військових та обмежує можливість командувачу Європейського командування США відмовитися від ролі Верховного головнокомандувача НАТО.