Сенат США уходит на летние каникулы — что будет с санкциями против России

Законопроект о введении новых санкций против РФ в Сенате США не приняли, а срок ультиматума Трампа для Путина должен истекнуть 8 августа.
Главные тезисы
- Решение о введении санкций против России остается на усмотрение президента Трампа после ухода Сената США на летние каникулы.
- Новые санкции могут затронуть не только Россию, но и страны, являющиеся ее партнерами в торговле энергоносителями, такие как Индия.
- Демократы и республиканцы высказывают разные мнения относительно возможности Трампа ввести санкции в отношении России и их жесткости.
Сенат США уходит на летние каникулы: санкции против РФ не приняты
Сенат США собирается уходить на летние каникулы так и не приняв законопроект о введении санкций против России. Тем самым президенту США Дональду Трампу предоставляется исключительное право самостоятельно решать, вводить ли обещанные санкции против России или нет.
Также от новых пошлин может пострадать не только Россия, но и страны, покупающие у нее нефть. Издание указывает, что в качестве предупреждения глава Белого дома объявил о введении 25% тарифов против Индии, являющейся одним из главных импортеров российских энергоносителей.
Примечательно, что в законопроекте Конгресса США предлагалось ввести вторичные пошлины в размере 500%.
Указывается, что хотя сенаторы и выступают за поддержку Украины и хотели, чтобы законопроект был принят до того, как они уйдут на месяц на каникулы, по крайней мере, до конца лета теперь решение о целесообразности введения санкций против России остается полностью в руках Трампа.
Я думаю, что он будет очень осторожен в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным и сейчас начинает признавать, что многие были правы, — сказал сенатор, республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс.
Как отмечает издание, демократы скептичны по поводу того, что Трамп накажет Путина, даже несмотря на то, что он все больше разочаровывается из-за нежелания главы Кремля согласиться на перемирие.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся соавтором законопроекта о санкциях вместе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, заявил, что будет считать победой, если Трамп введет даже пятую часть предложенных в документе ограничений.
Грэм сказал, что Трамп "принял теорию дела" — преследовать те страны, которые покупают российскую нефть и не оказывают помощи Украине.
Я думаю, что законопроект, как вы говорите, дает ему рычаги влияния, и мы ведем конструктивные переговоры и следите за развитием событий.
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