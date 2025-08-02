Сенат США йде на літні канікули — що буде з санкціями проти Росії

Законопроєкт про введення нових санкцій проти РФ в Сенаті США не прийняли, а термін ультиматуму Трампа для Путіна має закінчитися 8 серпня.
Головні тези:
- Сенат США не прийняв законопроєкт про санкції проти Росії перед початком літніх канікул, залишаючи розв'язання цього питання Трампу.
- Трамп обіцяв зменшити термін введення нових санкцій до 10-12 днів, наголошуючи на необхідності реакції на дії Путіна щодо перемир'я.
Сенат США йде на літні канікули: санкції проти РФ не прийняті
Сенат США збирається йти на літні канікули так і не ухваливши законопроєкт про введення санкцій проти Росії. Тим самим, президенту США Дональду Трампу надається виключне право самостійно вирішувати, чи вводити обіцяні санкції проти Росії або ж ні.
Також від нових мит може постраждати не тільки Росія, а й країни, що купують в неї нафту. Видання вказує, що в якості попередження голова Білого дому оголосив про запровадження 25% тарифів проти Індії, яка є одним з головних імпортерів російських енергоносіїв.
Примітно, що в законопроєкті Конгресу США пропонувалося ввести вторинні мита в розмірі 500%.
Вказується, що хоча сенатори й виступають за підтримку України та хотіли, щоб законопроєкт був прийнятий до того, як вони підуть на місяць на канікули, принаймні до кінця літа тепер рішення про доцільність введення санкцій проти Росії залишається повністю в руках Трампа.
Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований Путіним і зараз починає визнавати, що багато з нас були праві, — сказав сенатор, республіканець від штату Південна Дакота Майк Раундс.
Як зазначає видання, демократи скептичні щодо того, що Трамп покарає Путіна, навіть попри те, що він все більше розчаровується через небажання голови Кремля погодитися на перемир’я.
Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про санкції разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом, заявив, що вважатиме перемогою, якщо Трамп запровадить навіть п'яту частину обмежень, які вони запропонували в документі.
Грем сказав, що Трамп "прийняв теорію справи" — переслідувати ті країни, які купують російську нафту та не надають допомоги Україні.
Я думаю, що законопроєкт, як ви кажете, дає йому важелі впливу, і ми ведемо конструктивні переговори, тож слідкуйте за розвитком подій.
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