Сенат США йде на літні канікули — що буде з санкціями проти Росії

Законопроєкт про введення нових санкцій проти РФ в Сенаті США не прийняли, а термін ультиматуму Трампа для Путіна має закінчитися 8 серпня.

Сенат США йде на літні канікули: санкції проти РФ не прийняті

Сенат США збирається йти на літні канікули так і не ухваливши законопроєкт про введення санкцій проти Росії. Тим самим, президенту США Дональду Трампу надається виключне право самостійно вирішувати, чи вводити обіцяні санкції проти Росії або ж ні.

Нещодавно Трамп заявив, що скорочує термін введення нових санкцій проти РФ до 10-12 днів. Як зазначає видання, цей строк має закінчитися до 8 серпня, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не погодиться на перемир’я. Поширити

Також від нових мит може постраждати не тільки Росія, а й країни, що купують в неї нафту. Видання вказує, що в якості попередження голова Білого дому оголосив про запровадження 25% тарифів проти Індії, яка є одним з головних імпортерів російських енергоносіїв.

Примітно, що в законопроєкті Конгресу США пропонувалося ввести вторинні мита в розмірі 500%.

Вказується, що хоча сенатори й виступають за підтримку України та хотіли, щоб законопроєкт був прийнятий до того, як вони підуть на місяць на канікули, принаймні до кінця літа тепер рішення про доцільність введення санкцій проти Росії залишається повністю в руках Трампа.

Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований Путіним і зараз починає визнавати, що багато з нас були праві, — сказав сенатор, республіканець від штату Південна Дакота Майк Раундс.

Як зазначає видання, демократи скептичні щодо того, що Трамп покарає Путіна, навіть попри те, що він все більше розчаровується через небажання голови Кремля погодитися на перемир’я.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про санкції разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом, заявив, що вважатиме перемогою, якщо Трамп запровадить навіть п'яту частину обмежень, які вони запропонували в документі.

У нашому законопроєкті ми пропонуємо 500% (мита — ред.). Якщо це буде 250%, я зможу з цим змиритися. Навіть якщо це буде 100%, можливо. Але ви повинні запровадити жорсткі санкції, які зупинять їх від підживлення російської військової машини. Поширити

Грем сказав, що Трамп "прийняв теорію справи" — переслідувати ті країни, які купують російську нафту та не надають допомоги Україні.