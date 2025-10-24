Сенат США запланировал масштабный удар по экономике РФ

Согласно данным издания The Hill, сенаторы рассчитывают воспользоваться моментом, когда американский лидер Дональд Трамп усиливает санкционное давление на страну-агрессору Россию. Однако преградой на их пути могут стать республиканцы, не спешащие с решительными шагами.

Что задумал Сенат США

Как удалось узнать журналистам, Сенатский комитет по иностранным делам вынес на рассмотрение сразу три законопроекта, главная цель которых — нанести мощный экономический удар по стране-агрессорке и ее союзникам.

Прежде всего, речь идет о признании России государством, поддерживающим терроризм и признать ее вину в похищении украинских детей.

Также активно рассматривается сценарий усиления возможностей США по конфискации замороженных российских активов, полномочия по введению санкций против китайских пособников армии РФ.

Принять все указанные законопроекты пока будет проблематично, поскольку это невозможно сделать без согласия Дональда Трампа.

С комментарием на этот счет выступил сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты):

Я не уверен, что что-то сдвинется с места без одобрения президента; мы все еще пытаемся действовать как команда в этом вопросе. Но мы обсуждаем это каждый день. Я думаю, что когда придет подходящее время, мы реализуем эти планы. Поделиться

По словам Раундса, в этом вопросе крайне важно сделать все правильно.