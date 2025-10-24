Сенат США запланировал масштабный удар по экономике РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Сенат США запланировал масштабный удар по экономике РФ

Что задумал Сенат США
Read in English
Читати українською
Источник:  The Hill

Согласно данным издания The Hill, сенаторы рассчитывают воспользоваться моментом, когда американский лидер Дональд Трамп усиливает санкционное давление на страну-агрессору Россию. Однако преградой на их пути могут стать республиканцы, не спешащие с решительными шагами.

Главные тезисы

  • Сейчас на рассмотрение сразу три законопроекта, направленных на ослабление РФ.
  • Однако их невозможно будет реализовать без согласия Трампа.

Что задумал Сенат США

Как удалось узнать журналистам, Сенатский комитет по иностранным делам вынес на рассмотрение сразу три законопроекта, главная цель которых — нанести мощный экономический удар по стране-агрессорке и ее союзникам.

Прежде всего, речь идет о признании России государством, поддерживающим терроризм и признать ее вину в похищении украинских детей.

Также активно рассматривается сценарий усиления возможностей США по конфискации замороженных российских активов, полномочия по введению санкций против китайских пособников армии РФ.

Принять все указанные законопроекты пока будет проблематично, поскольку это невозможно сделать без согласия Дональда Трампа.

С комментарием на этот счет выступил сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты):

Я не уверен, что что-то сдвинется с места без одобрения президента; мы все еще пытаемся действовать как команда в этом вопросе. Но мы обсуждаем это каждый день. Я думаю, что когда придет подходящее время, мы реализуем эти планы.

По словам Раундса, в этом вопросе крайне важно сделать все правильно.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Уже в декабре". Туск предупредил о решающем моменте для Украины
Туск анонсировал важное решение касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Чего дальше ждать от Трампа
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины отбросили армию РФ на Покровском направлении
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?