Сенат США запланував масштабний удар по економіці РФ

Згідно з даними видання The Hill, сенатори розраховують скористатися моментом, коли американський лідер Дональд Трамп посилює санкційний тиск на країну-агресорку Росію. Однак перепоною на їхньому шляху можуть стати республіканці, які не поспішають з рішучими кроками.

Що замислив Сенат США

Як вдалося дізнатися журналістам, Сенатський комітет із закордонних справ виніс на розгляд одразу три законопроєкти, головна ціль котрих — завдати потужного економічного удару по країні-агресорці та її союзниках.

Насамперед йдеться про визнання Росії державою, що підтримує тероризм та визнати її вину у викраденні українських дітей.

Також активно розглядається сценарій посилення можливостей США щодо конфіскації заморожених російських активів, повноваження на введення санкцій проти китайських пособників армії РФ.

Ухвалити усі вказані законопроєкти наразі буде проблематично, оскільки це неможливо зробити без згоди Дональд Трампа.

З коментарем з цього приводу виступив сенатор Майк Раундс (республіканець від Південної Дакоти):

Я не впевнений, що щось зрушиться з місця без схвалення президента; ми все ще намагаємося діяти як команда в цьому питанні. Але ми обговорюємо це щодня. Я думаю, що коли настане відповідний час, ми реалізуємо ці плани.

За словами Раундс, у цьому питанні вкрай важливо зробити все правильно.