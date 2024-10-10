Сентябрь стал самым кровавым месяцем для армии РФ с начала войны

Американские официальные лица заявляют, что сентябрь стал "самым кровавым" месяцем для оккупантов за все время полномасштабной войны в Украине. В частности, общее число погибших и раненых со стороны РФ превысило 600 тыс человек.

Россия выбрала стратегию "обмена тел на землю"

Как отмечают СМИ, потери российских войск во время наступательных операций в Донбассе превысили 600 тысяч погибших и раненых, согласно информации от официальных лиц, желавших остаться анонимными.

Американская оценка потерь РФ совпадает с предварительными украинскими данными.

По словам одного из источников, российские войска приближаются к городу Покровск, важному транспортному узлу для украинских сил. Его утрата может стать серьезным ударом для Украины.

В последнее время тактика России включала массированные артиллерийские удары, за которыми следовали большие переброски войск на хорошо укрепленные позиции Украины. Такой подход привел к большим потерям, поскольку командование РФ, кажется, избрало стратегию "обмена тел на землю". Поделиться

Американские чиновники также отмечают, что в Покровском районе российские силы сосредоточили десятки тысяч военных на небольшой территории, что делает их уязвимыми для атак со стороны украинских военных.

Если вы посмотрите на участок вокруг Покровска, то количество русских войск там просто поражает . Это десятки тысяч сил, которые они разместили на очень маленькой территории. Как вы знаете, когда у вас столько сил на очень маленькой территории… это богатая мишенью среда для украинцев, — сказал американский чиновник. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено: