Сентябрь стал самым кровавым месяцем для армии РФ с начала войны
Категория
Украина
Дата публикации

Сентябрь стал самым кровавым месяцем для армии РФ с начала войны

Сентябрь стал самым кровавым месяцем для армии РФ с начала войны
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Источник:  Politico

Американские официальные лица заявляют, что сентябрь стал "самым кровавым" месяцем для оккупантов за все время полномасштабной войны в Украине. В частности, общее число погибших и раненых со стороны РФ превысило 600 тыс человек.

Главные тезисы

  • Сентябрь стал рекордно кровавым месяцем для российской армии в ходе войны против Украины.
  • Общее число погибших и раненых среди военнослужащих РФ превысило 600 тысяч человек.
  • Стратегия России включает массированные артиллерийские удары и обмен тел на землю, что приводит к значительным потерям.
  • Американские официальные лица высказывают озабоченность уязвимостью российских сил в районе Покровска.
  • Оценки потерь армии РФ за сутки включают уничтожение большого количества техники и технических средств.

Россия выбрала стратегию "обмена тел на землю"

Как отмечают СМИ, потери российских войск во время наступательных операций в Донбассе превысили 600 тысяч погибших и раненых, согласно информации от официальных лиц, желавших остаться анонимными.

Американская оценка потерь РФ совпадает с предварительными украинскими данными.

По словам одного из источников, российские войска приближаются к городу Покровск, важному транспортному узлу для украинских сил. Его утрата может стать серьезным ударом для Украины.

В последнее время тактика России включала массированные артиллерийские удары, за которыми следовали большие переброски войск на хорошо укрепленные позиции Украины. Такой подход привел к большим потерям, поскольку командование РФ, кажется, избрало стратегию "обмена тел на землю".

Американские чиновники также отмечают, что в Покровском районе российские силы сосредоточили десятки тысяч военных на небольшой территории, что делает их уязвимыми для атак со стороны украинских военных.

Если вы посмотрите на участок вокруг Покровска, то количество русских войск там просто поражает . Это десятки тысяч сил, которые они разместили на очень маленькой территории. Как вы знаете, когда у вас столько сил на очень маленькой территории… это богатая мишенью среда для украинцев, — сказал американский чиновник.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 945 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 765 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 19 263 (+41) ед,

  • РСЗО — 1 225 (+2) ед,

  • средств ПВО — 976 (+3) ед,

  • самолетов — 369(+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 767 (+49) ед,

  • крылатых ракет — 2619 (+1) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 314 (+74) ед,

  • специальной техники — 3 386 (+1) ед.

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