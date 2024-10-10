Сентябрь стал самым кровавым месяцем для армии РФ с начала войны

Американские официальные лица заявляют, что сентябрь стал "самым кровавым" месяцем для оккупантов за все время полномасштабной войны в Украине. В частности, общее число погибших и раненых со стороны РФ превысило 600 тыс человек.
Главные тезисы
- Сентябрь стал рекордно кровавым месяцем для российской армии в ходе войны против Украины.
- Общее число погибших и раненых среди военнослужащих РФ превысило 600 тысяч человек.
- Стратегия России включает массированные артиллерийские удары и обмен тел на землю, что приводит к значительным потерям.
- Американские официальные лица высказывают озабоченность уязвимостью российских сил в районе Покровска.
- Оценки потерь армии РФ за сутки включают уничтожение большого количества техники и технических средств.
Россия выбрала стратегию "обмена тел на землю"
Как отмечают СМИ, потери российских войск во время наступательных операций в Донбассе превысили 600 тысяч погибших и раненых, согласно информации от официальных лиц, желавших остаться анонимными.
Американская оценка потерь РФ совпадает с предварительными украинскими данными.
По словам одного из источников, российские войска приближаются к городу Покровск, важному транспортному узлу для украинских сил. Его утрата может стать серьезным ударом для Украины.
Американские чиновники также отмечают, что в Покровском районе российские силы сосредоточили десятки тысяч военных на небольшой территории, что делает их уязвимыми для атак со стороны украинских военных.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 945 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 17 765 (+14) ед,
артиллерийских систем — 19 263 (+41) ед,
РСЗО — 1 225 (+2) ед,
средств ПВО — 976 (+3) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 767 (+49) ед,
крылатых ракет — 2619 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 314 (+74) ед,
специальной техники — 3 386 (+1) ед.
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