Вересень став найкривавішим місяцем для армії РФ з початку війни

Американські офіційні особи заявляють, що вересень став “найкривавішим” місяцем для окупантів за весь час повномасштабної війни в Україні. Зокрема загальна кількість загиблих і поранених з боку РФ перевищила 600 тис осіб.
Головні тези:
- У вересні війська РФ зазнали найбільших втрат на війні проти України.
- Стратегія обміну тіл на землю призвела до масштабних втрат серед російських військ.
- Російські сили зосередилися навколо міста Покровськ, що робить їх вразливими для українських атак.
- Генштаб повідомив про значні втрати в російській армії за добу у вересні.
- Американські посадовці підтверджують величезну кількість російських сил на обмеженій території, що робить їх легкою мішенню для українських військових.
Росія обрала стратегію “обміну тіл на землю”
Як зазначають ЗМІ, втрати російських військ під час наступальних операцій на Донбасі перевищили 600 тисяч загиблих і поранених, згідно з інформацією від офіційних осіб, які бажали залишитися анонімними.
Американська оцінка втрат РФ збігається з попередніми українськими даними.
За словами одного з джерел, російські війська наближаються до міста Покровськ, важливого транспортного вузла для українських сил. Його втрата може стати серйозним ударом для України.
Американські посадовці також відзначають, що в районі Покровська російські сили зосередили десятки тисяч військових на невеликій території, що робить їх вразливими для атак з боку українських військових.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 080 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 945 (+1) од,
бойових броньованих машин — 17 765 (+14) од,
артилерійських систем — 19 263 (+41) од,
РСЗВ — 1 225 (+2) од,
засобів ППО — 976 (+3) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 767 (+49) од,
крилатих ракет — 2619 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 314 (+74) од,
спеціальної техніки — 3 386 (+1) од.
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