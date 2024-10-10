Вересень став найкривавішим місяцем для армії РФ з початку війни

Американські офіційні особи заявляють, що вересень став “найкривавішим” місяцем для окупантів за весь час повномасштабної війни в Україні. Зокрема загальна кількість загиблих і поранених з боку РФ перевищила 600 тис осіб.

Росія обрала стратегію “обміну тіл на землю”

Як зазначають ЗМІ, втрати російських військ під час наступальних операцій на Донбасі перевищили 600 тисяч загиблих і поранених, згідно з інформацією від офіційних осіб, які бажали залишитися анонімними.

Американська оцінка втрат РФ збігається з попередніми українськими даними.

За словами одного з джерел, російські війська наближаються до міста Покровськ, важливого транспортного вузла для українських сил. Його втрата може стати серйозним ударом для України.

Останнім часом тактика Росії включала масовані артилерійські удари, за якими йшли великі перекидання військ на добре укріплені позиції України. Такий підхід призвів до великих втрат, оскільки командування РФ, здається, обрало стратегію "обміну тіл на землю". Поширити

Американські посадовці також відзначають, що в районі Покровська російські сили зосередили десятки тисяч військових на невеликій території, що робить їх вразливими для атак з боку українських військових.

Якщо ви подивитеся на ділянку навколо Покровська, то кількість російських військ там просто вражає. Це десятки тисяч сил, які вони розмістили на цій дуже маленькій території. Як ви знаєте, коли у вас стільки сил на дуже маленькій території… це багате на мішені середовище для українців, — сказав американський посадовець. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 080 російських загарбників, а з техніки знищено: