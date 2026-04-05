Сербия заявила о вероятной диверсии на газопроводе

В Сербии сообщили, что предотвратили диверсию на газопроводе: в трех селах муниципалитета Канжижа рядом с объектом инфраструктуры обнаружены подозрительные предметы.

Сербия предотвратила диверсию на газопроводе

На место было направлено 140 военнослужащих и полицейских, поиски в этом районе продолжаются.

Сотрудники Управления криминальной полиции совместно с военной полицией и другими подразделениями сербской армии с раннего утра занимаются оцеплением и обыском территории в муниципалитете Канжижа в поисках предментов, представляющих опасность для жизни граждан и объектов критической инфраструктуры.

Полиция и военные перекрыли несколько дорог в муниципалитете Канжижа.

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на территории муниципалитета Канжижа были обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.

Он подчеркнул, что сербской армии сегодня удалось предотвратить акцию, направленную против жизненно важных интересов страны.

Учитель также добавил, что Сербия будет безжалостно расправляться с кем-либо, кто думает, что может угрожать ей.

Сербский президент отметил, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и проинформировал его о расследовании.

По его словам, если бы эта диверсия удалась, Венгрия и северная Сербия остались бы без газа.

Они нашли два рюкзака, два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами. У нас тоже есть другие зацепки от расследования. Я только что завершил разговор с Виктором Орбаном по поводу этой новости, ведь если бы произошло отключение газа, Венгрия осталась бы без газа, и мы в северной Сербии тоже остались бы без газа.

Он отметил, что взрывчатка обладала такой разрушительной силой, что это могло поставить под угрозу жизнь многих людей, а также нанести существенный ущерб.