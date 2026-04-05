Сербия заявила о вероятной диверсии на газопроводе

В Сербии сообщили, что предотвратили диверсию на газопроводе: в трех селах муниципалитета Канжижа рядом с объектом инфраструктуры обнаружены подозрительные предметы.
Главные тезисы
- Сербия обнаружила подозрительные предметы на газопроводе в муниципалитете Канжижа, что выявило возможную диверсионную акцию.
- Президент Сербии подчеркнул важность предотвращения угрозы жизнеобеспечения страны и мобилизовал военнослужащих и полицию для обеспечения безопасности.
Сербия предотвратила диверсию на газопроводе
На место было направлено 140 военнослужащих и полицейских, поиски в этом районе продолжаются.
Полиция и военные перекрыли несколько дорог в муниципалитете Канжижа.
Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на территории муниципалитета Канжижа были обнаружены два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.
Он подчеркнул, что сербской армии сегодня удалось предотвратить акцию, направленную против жизненно важных интересов страны.
Сербский президент отметил, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и проинформировал его о расследовании.
По его словам, если бы эта диверсия удалась, Венгрия и северная Сербия остались бы без газа.
Они нашли два рюкзака, два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами. У нас тоже есть другие зацепки от расследования. Я только что завершил разговор с Виктором Орбаном по поводу этой новости, ведь если бы произошло отключение газа, Венгрия осталась бы без газа, и мы в северной Сербии тоже остались бы без газа.
Он отметил, что взрывчатка обладала такой разрушительной силой, что это могло поставить под угрозу жизнь многих людей, а также нанести существенный ущерб.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-