Сербія заявила про ймовірну диверсію на газопроводі

У Сербії повідомили, що запобігли диверсії на газопроводі: трьох селах муніципалітету Канжижа поруч з об’єктом інфраструктури виявлено підозрілі предмети.
Головні тези:
- У Сербії виявлено підозрілі предмети на газопроводі в муніципалітеті Канжижа, що призвело до мобілізації військовослужбовців та поліції.
- Президент Сербії підкреслив, що вдалося запобігти акції, спрямованій проти життєво важливих інтересів країни, і повідомив про це угорського колегу.
Сербія запобігла диверсії на газопроводі
На місце було направлено 140 військовослужбовців і поліцейських, пошуки в цьому районі тривають.
Поліція та військові перекрили кілька доріг у муніципалітеті Канжижа.
Президент Сербії Александар Вучич розповів, що на території муніципалітету Канжижа було виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.
Він підкреслив, що сербській армії сьогодні вдалося запобігти акції, спрямованій проти життєво важливих інтересів країни.
Сербський президент зазначив, що розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і поінформував його про розслідування.
За його словами, якби ця диверсія вдалася, Угорщина та північна Сербія залишилися б без газу.
Вони знайшли два рюкзаки, два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. У нас також є інші зачіпки від розслідування. Я щойно завершив розмову з Віктором Орбаном щодо цієї новини, адже якби сталося відключення газу, Угорщина залишилася б без газу, і ми в північній Сербії також залишилися б без газу.
Він зазначив, що вибухівка мала таку руйнівну силу, що це могло поставити під загрозу життя багатьох людей, а також спричинити суттєві збитки.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-