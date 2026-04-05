Сербія заявила про ймовірну диверсію на газопроводі
Категорія
Світ
Дата публікації

Сербія
Read in English

У Сербії повідомили, що запобігли диверсії на газопроводі: трьох селах муніципалітету Канжижа поруч з об’єктом інфраструктури виявлено підозрілі предмети.

Головні тези:

  • У Сербії виявлено підозрілі предмети на газопроводі в муніципалітеті Канжижа, що призвело до мобілізації військовослужбовців та поліції.
  • Президент Сербії підкреслив, що вдалося запобігти акції, спрямованій проти життєво важливих інтересів країни, і повідомив про це угорського колегу.

Сербія запобігла диверсії на газопроводі

На місце було направлено 140 військовослужбовців і поліцейських, пошуки в цьому районі тривають.

Співробітники Управління кримінальної поліції спільно з військовою поліцією та іншими підрозділами сербської армії з раннього ранку займаються оточенням і обшуком території в муніципалітеті Канжижа в пошуках предментів, що становлять небезпеку для життя громадян та об'єктів критичної інфраструктури.

Поліція та військові перекрили кілька доріг у муніципалітеті Канжижа.

Президент Сербії Александар Вучич розповів, що на території муніципалітету Канжижа було виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Він підкреслив, що сербській армії сьогодні вдалося запобігти акції, спрямованій проти життєво важливих інтересів країни.

Вучич також додав, що Сербія буде безжально розправлятися з будь-ким, хто думає, що може загрожувати їй.

Сербський президент зазначив, що розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і поінформував його про розслідування.

За його словами, якби ця диверсія вдалася, Угорщина та північна Сербія залишилися б без газу.

Вони знайшли два рюкзаки, два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. У нас також є інші зачіпки від розслідування. Я щойно завершив розмову з Віктором Орбаном щодо цієї новини, адже якби сталося відключення газу, Угорщина залишилася б без газу, і ми в північній Сербії також залишилися б без газу.

Він зазначив, що вибухівка мала таку руйнівну силу, що це могло поставити під загрозу життя багатьох людей, а також спричинити суттєві збитки.

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?