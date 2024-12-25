Серьезный удар для Кремля. Что известно о потере Россией Ursa Major
Категория
Мир
Дата публикации

Серьезный удар для Кремля. Что известно о потере Россией Ursa Major

Россия потеряла Ursa Major
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Источник:  Forbes

Недавно в Средиземном море затонуло грузовое судно-перевозчик Ursa Major, которым управляла кремлевская военная логистическая компания. По словам аналитика Дэвида Акса, потеря "уникального и труднозаменяемого" 13 000-тонного сухогруза стала серьезным ударом для страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Судно - труднозаменимый объект с уникальными возможностями.
  • Инцидент с Ursa Major является следствием системных проблем с обслуживанием судов и влияния западных санкций на РФ.

Россия потеряла Ursa Major

Аналитик обращает внимание на то, что в построенном в Германии судну Ursa Major было всего 15 лет.

Что важно понимать, это очень мало для вспомогательного судна.

Власти РФ продолжают утверждать, что на нем произошел "взрыв" в машинном отделении, после чего судно перевернулось на правый борт и затонуло.

Ursa Major" был особым объектом. Это был самый большой корабль "Оборонлогистики", а также одно из немногих судов в реестре компании, оснащенное пандусами для заезда и выезда автомобилей из трюма, а также кранами для вертикальной нагрузки, установленными сверху, — отмечает Дэвид. Акс.

Согласно данным эксперта, большего универсального грузового судна с возможностью горизонтальной и вертикальной погрузки в РФ просто не существует.

В настоящее время активно обсуждается версия, что Ursa Major перевозило во Владивосток краны и специальные люки для атомных ледоколов, и именно громоздкие краны могли привести к перегрузке судна и его затоплению.

Затопление Ursa Major — последние подробности

24 декабря официально стало известно о том, что в Средиземном море, у берегов Испании, пошел ко дну российский сухогруз Ursa Major.

По словам журналистов, 14 моряков доставили в порт Картахены. Еще двое считаются пропавшими без вести.

Анонимные источники медиа сообщают, что на судне произошел взрыв, из-за чего возник крен.

С комментарием по этому поводу выступил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он считает, что авария произошла из-за системных проблем с обслуживанием судов.

Кроме того, спикер добавил, это событие свидетельствует о том, что российские оккупанты начинают на себе ощущать последствия западных санкций.

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