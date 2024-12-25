Серьезный удар для Кремля. Что известно о потере Россией Ursa Major

Недавно в Средиземном море затонуло грузовое судно-перевозчик Ursa Major, которым управляла кремлевская военная логистическая компания. По словам аналитика Дэвида Акса, потеря "уникального и труднозаменяемого" 13 000-тонного сухогруза стала серьезным ударом для страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Судно - труднозаменимый объект с уникальными возможностями.
- Инцидент с Ursa Major является следствием системных проблем с обслуживанием судов и влияния западных санкций на РФ.
Россия потеряла Ursa Major
Аналитик обращает внимание на то, что в построенном в Германии судну Ursa Major было всего 15 лет.
Что важно понимать, это очень мало для вспомогательного судна.
Власти РФ продолжают утверждать, что на нем произошел "взрыв" в машинном отделении, после чего судно перевернулось на правый борт и затонуло.
Согласно данным эксперта, большего универсального грузового судна с возможностью горизонтальной и вертикальной погрузки в РФ просто не существует.
В настоящее время активно обсуждается версия, что Ursa Major перевозило во Владивосток краны и специальные люки для атомных ледоколов, и именно громоздкие краны могли привести к перегрузке судна и его затоплению.
Затопление Ursa Major — последние подробности
24 декабря официально стало известно о том, что в Средиземном море, у берегов Испании, пошел ко дну российский сухогруз Ursa Major.
По словам журналистов, 14 моряков доставили в порт Картахены. Еще двое считаются пропавшими без вести.
Анонимные источники медиа сообщают, что на судне произошел взрыв, из-за чего возник крен.
С комментарием по этому поводу выступил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Он считает, что авария произошла из-за системных проблем с обслуживанием судов.
Кроме того, спикер добавил, это событие свидетельствует о том, что российские оккупанты начинают на себе ощущать последствия западных санкций.
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