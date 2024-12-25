Серйозний удар для Кремля. Що відомо про втрату Росією Ursa Major

Нещодавно у Середземному морі затонуло вантажне судно-перевізник Ursa Major, яким керувала кремлівська військова логістична компанія. За словами аналітика Девіда Акса, втрата "унікального і важкозамінного" 13 000-тонного суховантажу стала серйозним ударом для країни-агресорки.

Росія втратила Ursa Major

Аналітик звертає увагу на те, що в побудованому в Німеччині судну Ursa Major було лише 15 років.

Що важливо розуміти, це вкрай мало для допоміжного судна.

Влада РФ продовжує стверджувати, що на ньому стався "вибух" у машинному відділенні, після чого судно перекинулося на правий борт і затонуло.

Ursa Major" був особливим об'єктом. Це був найбільший корабель "Оборонлогістики", а також одне з небагатьох суден у реєстрі компанії, оснащене пандусами для заїзду та виїзду автомобілів із трюму, а також кранами для вертикального навантаження, встановленими зверху, — наголошує Девід Акс. Поширити

Згідно з даними експерта, більшого універсального вантажного судна з можливістю горизонтального і вертикального навантаження в РФ просто не існує.

Наразі активно обговорюється версія, що Ursa Major перевозило до Владивостока крани і спеціальні люки для атомних криголамів, і саме громіздкі крани могли призвести до перевантаження судна і його затоплення.

Затоплення Ursa Major — останні подробиці

24 грудня офіційно стало відомо про те, що в Середземному морі, біля берегів Іспанії, пішов на дно російський суховантаж Ursa Major.

За словами журналістів 14 моряків доставили в порт Картахени. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Анонімні джерела медіа повідомляють, що на судні стався вибух, через що виник крен.

З коментарем з цього приводу виступив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він вважає, що аварія сталася через системні проблеми з обслуговуванням суден.