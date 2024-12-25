Серйозний удар для Кремля. Що відомо про втрату Росією Ursa Major

Нещодавно у Середземному морі затонуло вантажне судно-перевізник Ursa Major, яким керувала кремлівська військова логістична компанія. За словами аналітика Девіда Акса, втрата "унікального і важкозамінного" 13 000-тонного суховантажу стала серйозним ударом для країни-агресорки.
Головні тези:
- Судно було важкозамінним об'єктом з унікальними можливостями, які важко піддаються заміщенню.
- Інцидент з Ursa Major може бути наслідком системних проблем з обслуговуванням суден та впливу західних санкцій на РФ.
Росія втратила Ursa Major
Аналітик звертає увагу на те, що в побудованому в Німеччині судну Ursa Major було лише 15 років.
Що важливо розуміти, це вкрай мало для допоміжного судна.
Влада РФ продовжує стверджувати, що на ньому стався "вибух" у машинному відділенні, після чого судно перекинулося на правий борт і затонуло.
Згідно з даними експерта, більшого універсального вантажного судна з можливістю горизонтального і вертикального навантаження в РФ просто не існує.
Наразі активно обговорюється версія, що Ursa Major перевозило до Владивостока крани і спеціальні люки для атомних криголамів, і саме громіздкі крани могли призвести до перевантаження судна і його затоплення.
Затоплення Ursa Major — останні подробиці
24 грудня офіційно стало відомо про те, що в Середземному морі, біля берегів Іспанії, пішов на дно російський суховантаж Ursa Major.
За словами журналістів 14 моряків доставили в порт Картахени. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Анонімні джерела медіа повідомляють, що на судні стався вибух, через що виник крен.
З коментарем з цього приводу виступив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Він вважає, що аварія сталася через системні проблеми з обслуговуванням суден.
Окрім того, спікер додав, ця подія свідчить про те, що російські окупанти починають на собі відчувати наслідки західних санкцій.
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