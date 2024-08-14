Серьезный удар по Путину. Эксперт из Нидерландов дал оценку контрнаступлению ВСУ на Курщине

Внезапное наступление Вооруженных сил Украины в Курской области стало серьезным ударом по нелегитимному президенту России Владимиру Путину и добавило моральных сил украинцам. Такое мнение высказал эксперт по обороне Нидерландского института международных отношений Clingendael в Гааге Дик Занде.
Главные тезисы
- Успешное наступление Вооруженных сил Украины на Курщине является серьезным ударом по лицу президента России Владимира Путина.
- Действия Украины в Курской области вызвали смущение в российском политическом и военном руководстве.
- Наступление украинских вооруженных сил в Курской области добавило моральных сил как для ВСУ, так и для народа.
- Россия будет вынуждена принять меры по противодействию и, возможно, сменить военное руководство из-за контрнаступления ВСУ.
Контрнаступление ВСУ на Курщине стало серьезным ударом по имиджу Путина
По мнению эксперта, наступление в Курской области подняло моральный дух ВСУ.
Для Украины наступление в Курской области является "нравственным стимулом", как для населения, так и для ВСУ, которые в последние месяцы в основном вели оборонительные действия с потерей (ограниченных участков) территории на Донбассе. Теперь Россия будет вынуждена опрокинуть соответствующие силы в Курскую область, что может отрицательно сказаться на ее наступательных операциях на Донбассе.
По его словам, украинское наступление вряд ли дестабилизирует Россию в политическом плане.
Сырский доложил о ситуации в Судже Курской области РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 14 августа, что Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже Курской области.
Группировки сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.
Александр Сырский также подчеркнул, что был завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.
Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные пленили еще более 100 пленных российских военных.
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