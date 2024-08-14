Серьезный удар по Путину. Эксперт из Нидерландов дал оценку контрнаступлению ВСУ на Курщине

Внезапное наступление Вооруженных сил Украины в Курской области стало серьезным ударом по нелегитимному президенту России Владимиру Путину и добавило моральных сил украинцам. Такое мнение высказал эксперт по обороне Нидерландского института международных отношений Clingendael в Гааге Дик Занде.

Контрнаступление ВСУ на Курщине стало серьезным ударом по имиджу Путина

Внезапное наступление Вооруженных сил Украины в Курской области — серьезный удар по лицу Путина, поскольку его успех проявляет слабую оборону российской международной границы. Украина временно изменила ситуацию, вызвав смущение у российского политического и военного руководства. Поделиться

По мнению эксперта, наступление в Курской области подняло моральный дух ВСУ.

Для Украины наступление в Курской области является "нравственным стимулом", как для населения, так и для ВСУ, которые в последние месяцы в основном вели оборонительные действия с потерей (ограниченных участков) территории на Донбассе. Теперь Россия будет вынуждена опрокинуть соответствующие силы в Курскую область, что может отрицательно сказаться на ее наступательных операциях на Донбассе.

По его словам, украинское наступление вряд ли дестабилизирует Россию в политическом плане.

Автократический режим Путина просто занимает слишком сильную позицию — оппозиции почти не осталось, но с лояльными вооруженными силами, разведывательными службами и тому подобное, чтобы дестабилизировать это ограниченное вторжение на суверенную территорию Российской Федерации. Но это заставит Россию принять необходимые меры для противодействия украинскому наступлению и, как часто показывает российская традиция, это может сопровождаться заменой некоторых военных командиров. Поделиться

Сырский доложил о ситуации в Судже Курской области РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 14 августа, что Силы обороны Украины завершили поиск и уничтожение противника в Судже Курской области.

Группировки сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.

Александр Сырский также подчеркнул, что был завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Кроме того, как сообщил главнокомандующий ВСУ, украинские военные пленили еще более 100 пленных российских военных.