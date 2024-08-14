Серйозний удар по Путіну. Експерт з Нідерландів дав оцінку контрнаступу ЗСУ на Курщині

Раптовий наступ Збройних сил України в Курській області став серйозним ударом по нелегітимному президенту Росії Володимиру Путіну та додав моральних сил українцям. Таку думку висловив експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael у Гаазі Дік Занде.
Головні тези:
- Успішний наступ Збройних сил України на Курщині є серйозним ударом по обличчю президента Росії Володимира Путіна.
- Дійства України в Курській області призвели до збентеження російського політичного та військового керівництва.
- Наступ у Курській області став моральним стимулом як для Збройних сил України, так і для населення.
- Хоча український наступ навряд чи дестабілізує Росію політично, він змусить її вжити заходів для протидії та може призвести до змін у військовому керівництві.
Контрнаступ ЗСУ на Курщині став серйозним ударом по іміджу Путіна
На погляд експерта, наступ в Курській області підняв моральний дух ЗСУ.
Для України наступ в Курській області є “моральним стимулом”, як для населення, так і для ЗСУ, які останніми місяцями в основному вели оборонні дії зі втратою (обмежених ділянок) території на Донбасі. Тепер Росія буде змушена перекинути відповідні сили в Курську область, що може негативно позначитися на її наступальних операціях на Донбасі.
За його словами, український наступ навряд чи дестабілізує Росію у політичному плані.
Сирський доповів про ситуацію у Суджі Курської області РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 14 серпня, що Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі Курської області.
Угруповання Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів.
Олександр Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.
Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.
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