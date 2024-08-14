Серйозний удар по Путіну. Експерт з Нідерландів дав оцінку контрнаступу ЗСУ на Курщині

Раптовий наступ Збройних сил України в Курській області став серйозним ударом по нелегітимному президенту Росії Володимиру Путіну та додав моральних сил українцям. Таку думку висловив експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael у Гаазі Дік Занде.

Контрнаступ ЗСУ на Курщині став серйозним ударом по іміджу Путіна

Раптовий наступ Збройних сил України в Курській області — серйозний удар по обличчю Путіна, оскільки його успіх виявляє слабку оборону російського міжнародного кордону. Україна тимчасово змінила ситуацію, викликавши збентеження у російського політичного та військового керівництва. Поширити

На погляд експерта, наступ в Курській області підняв моральний дух ЗСУ.

Для України наступ в Курській області є “моральним стимулом”, як для населення, так і для ЗСУ, які останніми місяцями в основному вели оборонні дії зі втратою (обмежених ділянок) території на Донбасі. Тепер Росія буде змушена перекинути відповідні сили в Курську область, що може негативно позначитися на її наступальних операціях на Донбасі.

За його словами, український наступ навряд чи дестабілізує Росію у політичному плані.

Автократичний режим Путіна просто займає надто сильну позицію — опозиції майже не залишилося, та з лояльними збройними силами, розвідувальними службами тощо — щоб бути дестабілізованими цим обмеженим вторгненням на суверенну територію Російської Федерації. Але це змусить Росію вжити необхідних заходів для протидії українському наступу і, як часто показує російська традиція, це може супроводжуватися заміною деяких військових командирів. Поширити

Сирський доповів про ситуацію у Суджі Курської області РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 14 серпня, що Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі Курської області.

Угруповання Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів.

Олександр Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.

Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.