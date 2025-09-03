Си Цзиньпин кичится новым вооружением во время парада в Китае — фото и видео
Си Цзиньпин кичится новым вооружением во время парада в Китае — фото и видео

Китай демонстрирует свою военную мощь
Источник:  online.ua

Глава КНР Си Цзиньпин впервые приказал продемонстрировать два типа сверхбольших подводных дронов XLUUV, а также лазерные системы противовоздушной обороны. Это произошло во время военного парада в Китае, на котором присутствовали российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.

  • Китай имеет самую большую программу XLUUV среди всех стран.
  • Китайские системы ПВО особенно эффективны против роев дронов.

Китай демонстрирует свою военную мощь

По мнению иностранных аналитиков, это действо является очередным "сигналом коллективному Западу".

С заявлением по этому поводу выступил эксперт по военно-морским силам Г. И. Саттона.

Он обратил внимание, что военно-морские силы страны Китая (PLAN) имеют наибольшую программу XLUUV среди всех стран.

Что важно понимать, речь идет о не менее 5 типах дронов, которые уже несколько лет находятся в воде.

Согласно данным специалиста, два XLUUV, впервые продемонстрированные на параде, являются новыми и, вероятно, это победители трехлетней программы испытаний.

Первый из них, отмеченный как AJX002, имеет длину от 18 до 20 метров и диаметр от 1 до 1,5 метра. Второй имеет такую же длину, но намного шире, примерно 2-3 метра. Этот дрон также имеет две мачты, в то время как AJX002 их нет.

Существует высокая вероятность того, что они могут быть вооружены торпедами или минами, или же предназначены только для разведки.

Более того, Си похвастался сразу двумя типами лазерных систем противовоздушной обороны.

Эксперты обращают внимание, что лазеры принадлежат к классу "оружия направленной энергии".

