Сі Цзіньпін хизується новим озброєнням під час параду в Китаї — фото та відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Сі Цзіньпін хизується новим озброєнням під час параду в Китаї — фото та відео

парад у Китаї
Джерело:  online.ua

Глава КНР Сі Цзіньпін уперше наказав продемонструвати два типи надвеликих підводних дронів XLUUV, а також лазерні системи протиповітряної оборони. Це сталося під час військового параду у Китаї, на якому були присутні російський диктатор Володимир Путін та глава КНДР Кім Чен Ин.

Головні тези:

  • Китай має найбільшу програму XLUUV серед усіх країн.
  • Китайські системи ППО є особливо ефективними проти роїв дронів.

Китай демонструє свою військову міць

На переконання іноземних аналітиків, це дійство є черговим “сигналом колективному Заходу”.

З заявою з цього приводу виступив експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттона.

Він звернув увагу на те, що військово-морські сили країни Китаю (PLAN) мають найбільшу програму XLUUV серед усіх країн.

Що важливо розуміти, йдеться про щонайменше 5 типів дронів, які вже кілька років знаходяться у воді.

Згідно з даними фахівця, два XLUUV, які були вперше продемонстрованіна параді, є новими і, ймовірно, це переможці трирічної програми випробувань.

Перший з них, позначений як AJX002, має довжину від 18 до 20 метрів і діаметр від 1 до 1,5 метра. Другий має таку саму довжину, але є набагато ширшим, приблизно 2-3 метри. Цей дрон також має дві щогли, тоді як AJX002 їх не має.

Існує висока ймовірність того, вони можуть бути озброєні торпедами або мінами, або ж призначені лише для розвідки.

Ба більше, Сі похизувався одразу двома типам лазерних систем протиповітряної оборони.

Експерти звертають увагу на те, що лазери належать до класу "зброї спрямованої енергії", до якого також можуть належати потужні мікрохвильові системи.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Китай кинувся активно скуповувати російську нафту
нафта
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія стрімко втрачає китайський ринок
Аліханов
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Китай хоче відправити миротворців в Україну
китайські солдати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?