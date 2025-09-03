Сі Цзіньпін хизується новим озброєнням під час параду в Китаї — фото та відео

Глава КНР Сі Цзіньпін уперше наказав продемонструвати два типи надвеликих підводних дронів XLUUV, а також лазерні системи протиповітряної оборони. Це сталося під час військового параду у Китаї, на якому були присутні російський диктатор Володимир Путін та глава КНДР Кім Чен Ин.
Головні тези:
- Китай має найбільшу програму XLUUV серед усіх країн.
- Китайські системи ППО є особливо ефективними проти роїв дронів.
Китай демонструє свою військову міць
На переконання іноземних аналітиків, це дійство є черговим “сигналом колективному Заходу”.
З заявою з цього приводу виступив експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттона.
Він звернув увагу на те, що військово-морські сили країни Китаю (PLAN) мають найбільшу програму XLUUV серед усіх країн.
Що важливо розуміти, йдеться про щонайменше 5 типів дронів, які вже кілька років знаходяться у воді.
Згідно з даними фахівця, два XLUUV, які були вперше продемонстрованіна параді, є новими і, ймовірно, це переможці трирічної програми випробувань.
Існує висока ймовірність того, вони можуть бути озброєні торпедами або мінами, або ж призначені лише для розвідки.
Ба більше, Сі похизувався одразу двома типам лазерних систем протиповітряної оборони.
Експерти звертають увагу на те, що лазери належать до класу "зброї спрямованої енергії", до якого також можуть належати потужні мікрохвильові системи.
