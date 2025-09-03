Сі Цзіньпін хизується новим озброєнням під час параду в Китаї — фото та відео

Глава КНР Сі Цзіньпін уперше наказав продемонструвати два типи надвеликих підводних дронів XLUUV, а також лазерні системи протиповітряної оборони. Це сталося під час військового параду у Китаї, на якому були присутні російський диктатор Володимир Путін та глава КНДР Кім Чен Ин.

Китай демонструє свою військову міць

На переконання іноземних аналітиків, це дійство є черговим “сигналом колективному Заходу”.

З заявою з цього приводу виступив експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттона.

Він звернув увагу на те, що військово-морські сили країни Китаю (PLAN) мають найбільшу програму XLUUV серед усіх країн.

Що важливо розуміти, йдеться про щонайменше 5 типів дронів, які вже кілька років знаходяться у воді.

Згідно з даними фахівця, два XLUUV, які були вперше продемонстрованіна параді, є новими і, ймовірно, це переможці трирічної програми випробувань.

Перший з них, позначений як AJX002, має довжину від 18 до 20 метрів і діаметр від 1 до 1,5 метра. Другий має таку саму довжину, але є набагато ширшим, приблизно 2-3 метри. Цей дрон також має дві щогли, тоді як AJX002 їх не має. Поширити

Існує висока ймовірність того, вони можуть бути озброєні торпедами або мінами, або ж призначені лише для розвідки.

Ба більше, Сі похизувався одразу двома типам лазерних систем протиповітряної оборони.