Китайский лидер Си Цзиньпин 22-24 октября посетит российский город Казань. Там он намерен принять участие в саммите руководителей членов БРИКС.

Си Цзиньпин снова проведет переговоры с Путиным

О планах главы КНР официально объявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Она утверждает, что Си Цзиньпин намерен провести глубокий обмен мнениями с лидерами стран БРИКС.

В центре переговоров сторон будет текущая ситуация на мировой арене, практическое сотрудничество в рамках организации, развитие механизмов БРИКС и важные вопросы, представляющие общий интерес.

Китайская дипломат также обратила внимание на то, что лидер КНР настроен активно налаживать сотрудничество со всеми странами-участницами БРИКС для усиления Глобального Юга и совместного содействия миру и стабильности в мире.

Что важно понимать, на полях саммита Си Цзиньпин проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами, в том числе с российским диктатором Владимиром Путиным.

КНР попытается уничтожить НАТО и ООН

Западные журналисты обращают внимание на то, что Китай является движущей силой создания новых международных институтов.

Цель Си Цзиньпин — уничтожить традиционные организации — прежде всего НАТО и ООН.

На саммите БРИКС в Южной Африке Китай и Россия вместе с другими членами выступали именно за это и продвигали расширение альянса за счет включения в него еще шести незападных стран, — предупреждает издание Welt. Поделиться

Кроме того, указано, что либеральный международный порядок в большинстве случаев рассматривается недемократическими частями света как наследие Второй мировой войны.