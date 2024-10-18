Си Цзиньпин собирается в Россию ― какая цель визита
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Си Цзиньпин собирается в Россию ― какая цель визита

Си Цзиньпин
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Источник:  Укринформ

Китайский лидер Си Цзиньпин 22-24 октября посетит российский город Казань. Там он намерен принять участие в саммите руководителей членов БРИКС.

Главные тезисы

  • Си Цзиньпин встретится с лидерами стран БРИКС на саммите в Казани.
  • Китай планирует уничтожить традиционные организации, такие как НАТО и ООН для создания новых международных институтов.
  • Лидер КНР имеет амбициозные планы по изменению мирового порядка до 2049 году.

Си Цзиньпин снова проведет переговоры с Путиным

О планах главы КНР официально объявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Она утверждает, что Си Цзиньпин намерен провести глубокий обмен мнениями с лидерами стран БРИКС.

В центре переговоров сторон будет текущая ситуация на мировой арене, практическое сотрудничество в рамках организации, развитие механизмов БРИКС и важные вопросы, представляющие общий интерес.

Китайская дипломат также обратила внимание на то, что лидер КНР настроен активно налаживать сотрудничество со всеми странами-участницами БРИКС для усиления Глобального Юга и совместного содействия миру и стабильности в мире.

Что важно понимать, на полях саммита Си Цзиньпин проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами, в том числе с российским диктатором Владимиром Путиным.

КНР попытается уничтожить НАТО и ООН

Западные журналисты обращают внимание на то, что Китай является движущей силой создания новых международных институтов.

Цель Си Цзиньпин — уничтожить традиционные организации — прежде всего НАТО и ООН.

На саммите БРИКС в Южной Африке Китай и Россия вместе с другими членами выступали именно за это и продвигали расширение альянса за счет включения в него еще шести незападных стран, — предупреждает издание Welt.

Кроме того, указано, что либеральный международный порядок в большинстве случаев рассматривается недемократическими частями света как наследие Второй мировой войны.

Де-факто Китай не устраивает действующий мировой порядок, поэтому хочет его изменить до 2049 года.

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