Китайський лідер Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає російське місто Казань. Саме там він має намір взяти участь в саміті очільників членів БРІКС.
Головні тези:
- Сі Цзіньпін зустрінеться з лідерами країн БРІКС на саміті в Казані.
- Китай планує знищити традиційні організації, такі як НАТО та ООН, задля створення нових міжнародних інститутів.
- Лідер КНР має амбітні плани щодо зміни світового порядку до 2049 року.
Сі Цзіньпін знову проведе переговори з Путіним
Про плани глави КНР офіційно оголосила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
Вона стверджує, що Сі Цзіньпін має намір провести глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС.
У центрі переговорів сторін буде поточна ситуація на світовій арені, практичне співробітництво в рамках організації, розвиток механізмів БРІКС та важливі питання, що становлять спільний інтерес.
Китайська дипломатка також звернула увагу на те, що лідер КНР налаштований активно покращувати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.
Що важливо розуміти, на полях саміту Сі Цзіньпін проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема з російським диктатором Володимиром Путіним.
КНР спробує знищити НАТО та ООН
Західні журналісти звертають увагу на те, що саме Китай є рушійною силою створення нових міжнародних інститутів.
Сі Цзіньпін має на меті знищити традиційні організації — насамперед НАТО та ООН.
Окрім того, наголошується, що ліберальний міжнародний порядок у більшості випадків розглядається недемократичними частинами світу як спадщина Другої світової війни.
Де-факто Китай не влаштовує чинний світовий порядок, тому він хоче його змінити до 2049 року.
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