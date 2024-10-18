Китайський лідер Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає російське місто Казань. Саме там він має намір взяти участь в саміті очільників членів БРІКС.

Сі Цзіньпін знову проведе переговори з Путіним

Про плани глави КНР офіційно оголосила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Вона стверджує, що Сі Цзіньпін має намір провести глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС.

У центрі переговорів сторін буде поточна ситуація на світовій арені, практичне співробітництво в рамках організації, розвиток механізмів БРІКС та важливі питання, що становлять спільний інтерес.

Китайська дипломатка також звернула увагу на те, що лідер КНР налаштований активно покращувати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

Що важливо розуміти, на полях саміту Сі Цзіньпін проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема з російським диктатором Володимиром Путіним.

КНР спробує знищити НАТО та ООН

Західні журналісти звертають увагу на те, що саме Китай є рушійною силою створення нових міжнародних інститутів.

Сі Цзіньпін має на меті знищити традиційні організації — насамперед НАТО та ООН.

На саміті БРІКС у Південній Африці Китай і Росія разом з іншими членами виступали саме за це і просували розширення альянсу за рахунок включення до нього ще шести незахідних країн, — попереджає видання Welt. Поширити

Окрім того, наголошується, що ліберальний міжнародний порядок у більшості випадків розглядається недемократичними частинами світу як спадщина Другої світової війни.