Сибига назвал год "окончательного пробуждения Европы"

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига считает, что 2025 год стал определяющим в том, чтобы Европа "проснулась" и окончательно изменила видение своей ответственности за собственную безопасность.
Главные тезисы
- Украина стала неотъемлемой частью новой силы Европы.
- Именно в 2025 году наша страна стала гораздо ближе к вступлению в ЕС.
Сибига заметил признаки пробуждения Европы
Глава МИД Украины обращает внимание на то, что уже произошло "пробуждение Европы" и переосмысление лидерами ЕС своей роли и ответственности за безопасность и благосостояние континента.
По убеждению Сибиги, этот процесс начался еще в предыдущие годы, но 2025 год стал действительно поворотным и определяющим.
По словам шефа украинской дипломатии, официальный Киев поддерживает все решения по увеличению независимости, стратегической автономности и самодостаточности Европы.
На этом фоне Сибига подчеркнул, что Украина смогла стать неотъемлемой частью этой силы Европы.
Что важно понимать, это произошло благодаря уникальному опыту и технологическим инновациям, полученным за годы полномасштабной войны.
