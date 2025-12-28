Сибига назвал год "окончательного пробуждения Европы"
Категория
Политика
Дата публикации

Сибига назвал год "окончательного пробуждения Европы"

Андрей Сибига
Сибига заметил признаки пробуждения Европы
Read in English
Читати українською

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига считает, что 2025 год стал определяющим в том, чтобы Европа "проснулась" и окончательно изменила видение своей ответственности за собственную безопасность.

Главные тезисы

  • Украина стала неотъемлемой частью новой силы Европы.
  • Именно в 2025 году наша страна стала гораздо ближе к вступлению в ЕС.

Сибига заметил признаки пробуждения Европы

Глава МИД Украины обращает внимание на то, что уже произошло "пробуждение Европы" и переосмысление лидерами ЕС своей роли и ответственности за безопасность и благосостояние континента.

По убеждению Сибиги, этот процесс начался еще в предыдущие годы, но 2025 год стал действительно поворотным и определяющим.

В силу ряда факторов, включая изменение политики США, новый уровень провокаций и гибридных угроз со стороны РФ, прошла системная работа с европейскими правительствами. Ключевым решением стало повышение оборонных расходов до 5% и предусмотренная тем же решением саммита НАТО в Гааге возможность использования этих средств для поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

По словам шефа украинской дипломатии, официальный Киев поддерживает все решения по увеличению независимости, стратегической автономности и самодостаточности Европы.

На этом фоне Сибига подчеркнул, что Украина смогла стать неотъемлемой частью этой силы Европы.

Что важно понимать, это произошло благодаря уникальному опыту и технологическим инновациям, полученным за годы полномасштабной войны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит в Покровске — последние подробности и видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Ситуация в Покровске – отчет ДШВ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина разнесла сразу 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Трампа — планы неожиданно поменялись
The White House
Встречу Зеленского и Трампа неожиданно перенесли

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?