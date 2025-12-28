Сибига назвал год "окончательного пробуждения Европы"

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига считает, что 2025 год стал определяющим в том, чтобы Европа "проснулась" и окончательно изменила видение своей ответственности за собственную безопасность.

Сибига заметил признаки пробуждения Европы

Глава МИД Украины обращает внимание на то, что уже произошло "пробуждение Европы" и переосмысление лидерами ЕС своей роли и ответственности за безопасность и благосостояние континента.

По убеждению Сибиги, этот процесс начался еще в предыдущие годы, но 2025 год стал действительно поворотным и определяющим.

В силу ряда факторов, включая изменение политики США, новый уровень провокаций и гибридных угроз со стороны РФ, прошла системная работа с европейскими правительствами. Ключевым решением стало повышение оборонных расходов до 5% и предусмотренная тем же решением саммита НАТО в Гааге возможность использования этих средств для поддержки Украины в противодействии российской агрессии. Андрей Сибига Глава МИД Украины

По словам шефа украинской дипломатии, официальный Киев поддерживает все решения по увеличению независимости, стратегической автономности и самодостаточности Европы.

На этом фоне Сибига подчеркнул, что Украина смогла стать неотъемлемой частью этой силы Европы.

Что важно понимать, это произошло благодаря уникальному опыту и технологическим инновациям, полученным за годы полномасштабной войны.