Сибіга назвав рік "остаточного пробудження Європи"

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга вважає, що 2025 рік став визначальним у тому, щоб Європа "прокинулась" і остаточно змінила бачення щодо своєї відповідальності за власну безпеку.
Головні тези:
- Україна стала невід’ємною частиною нової сили Європи.
- Саме в 2025 році наша країна стала набагато ближчою до вступу в ЄС.
Сибіга помітив ознаки пробудження Європи
Очільник МЗС України звертає увагу на те, що вже відбулося "пробудження Європи" та переосмислення лідерами ЄС своєї ролі та відповідальності за безпеку і добробут континенту.
На переконання Сибіги, цей процес почався ще в попередні роки, але 2025 став дійсно поворотним і визначальним.
За словами шефа української дипломатії, офіційний Київ підтримує усі рішення щодо збільшенням незалежності, стратегічної автономності та самодостатності Європи.
На цьому тлі Сибіга наголосив, що Україна змогла стати невід’ємною частиною цієї нової сили Європи.
Що важливо розуміти, це відбулося завдяки унікальному досвіду та технологічним інноваціям, здобутим за роки повномасштабної війни.
