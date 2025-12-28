Сибіга назвав рік "остаточного пробудження Європи"

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга вважає, що 2025 рік став визначальним у тому, щоб Європа "прокинулась" і остаточно змінила бачення щодо своєї відповідальності за власну безпеку.

Сибіга помітив ознаки пробудження Європи

Очільник МЗС України звертає увагу на те, що вже відбулося "пробудження Європи" та переосмислення лідерами ЄС своєї ролі та відповідальності за безпеку і добробут континенту.

На переконання Сибіги, цей процес почався ще в попередні роки, але 2025 став дійсно поворотним і визначальним.

В силу низки факторів, серед яких зміна політики США, новий рівень провокацій та гібридних загроз з боку РФ, відбулася системна робота з європейськими урядами. Ключовим рішенням стало підняття оборонних витрат до 5% та передбачена тим самим рішенням саміту НАТО в Гаазі можливість використання цих коштів для підтримки України в протидії російській агресії. Андрій Сибіга Глава МЗС України

За словами шефа української дипломатії, офіційний Київ підтримує усі рішення щодо збільшенням незалежності, стратегічної автономності та самодостатності Європи.

На цьому тлі Сибіга наголосив, що Україна змогла стати невід’ємною частиною цієї нової сили Європи.

Що важливо розуміти, це відбулося завдяки унікальному досвіду та технологічним інноваціям, здобутим за роки повномасштабної війни.