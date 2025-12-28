Сибіга назвав рік "остаточного пробудження Європи"
Категорія
Політика
Дата публікації

Сибіга назвав рік "остаточного пробудження Європи"

Андрій Сибіга
Сибіга помітив ознаки пробудження Європи
Read in English

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга вважає, що 2025 рік став визначальним у тому, щоб Європа "прокинулась" і остаточно змінила бачення щодо своєї відповідальності за власну безпеку.

Головні тези:

  • Україна стала невід’ємною частиною нової сили Європи.
  • Саме в 2025 році наша країна стала набагато ближчою до вступу в ЄС.

Сибіга помітив ознаки пробудження Європи

Очільник МЗС України звертає увагу на те, що вже відбулося "пробудження Європи" та переосмислення лідерами ЄС своєї ролі та відповідальності за безпеку і добробут континенту.

На переконання Сибіги, цей процес почався ще в попередні роки, але 2025 став дійсно поворотним і визначальним.

В силу низки факторів, серед яких зміна політики США, новий рівень провокацій та гібридних загроз з боку РФ, відбулася системна робота з європейськими урядами. Ключовим рішенням стало підняття оборонних витрат до 5% та передбачена тим самим рішенням саміту НАТО в Гаазі можливість використання цих коштів для підтримки України в протидії російській агресії.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

За словами шефа української дипломатії, офіційний Київ підтримує усі рішення щодо збільшенням незалежності, стратегічної автономності та самодостатності Європи.

На цьому тлі Сибіга наголосив, що Україна змогла стати невід’ємною частиною цієї нової сили Європи.

Що важливо розуміти, це відбулося завдяки унікальному досвіду та технологічним інноваціям, здобутим за роки повномасштабної війни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що відбувається в Покровську — останні подробиці та відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Ситуація в Покровську - звіт ДШВ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна рознесла одразу 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського і Трампа — плани неочікувано змінилися
The White House
Зеленський і Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?