Сибига назвал "наиболее ценный замороженный актив РФ в Европе"
Сибига назвал "наиболее ценный замороженный актив РФ в Европе"

Андрей Сибига
Сибига поставил Орбана на место
Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига иронично отреагировал на возмущение венгерского премьера Виктора Орбана из-за решения Европейского союза по российским активам.

Главные тезисы

  • Сибига не скрывает своего реального отношения к Орбану.
  • Российские активы в Европе заморожены окончательно.

Сибига поставил Орбана на место

Глава МИД Украины распространил сообщение главы правительства Венгрия, в котором тот жалуется на подход Европейского союза к помощи Украине и к завершению российской войны.

Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы делают шаги для захвата замороженных российских активов — это объявление войны. Между тем, они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер Венгрии

Андрей Сибига на все эти упреки отреагировал с иронией.

Наиболее ценный замороженный российский актив в Европе, — прокомментировал Сибига, очевидно, имея в виду Орбана.

Как уже упоминалось решение, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании находящихся в Европе российских активов на бессрочный срок.

