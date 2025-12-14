Сибига назвал "наиболее ценный замороженный актив РФ в Европе"

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига иронично отреагировал на возмущение венгерского премьера Виктора Орбана из-за решения Европейского союза по российским активам.
Главные тезисы
- Сибига не скрывает своего реального отношения к Орбану.
- Российские активы в Европе заморожены окончательно.
Сибига поставил Орбана на место
Глава МИД Украины распространил сообщение главы правительства Венгрия, в котором тот жалуется на подход Европейского союза к помощи Украине и к завершению российской войны.
Андрей Сибига на все эти упреки отреагировал с иронией.
Как уже упоминалось решение, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании находящихся в Европе российских активов на бессрочный срок.
