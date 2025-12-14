Сибига назвал "наиболее ценный замороженный актив РФ в Европе"

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига иронично отреагировал на возмущение венгерского премьера Виктора Орбана из-за решения Европейского союза по российским активам.

Сибига поставил Орбана на место

Глава МИД Украины распространил сообщение главы правительства Венгрия, в котором тот жалуется на подход Европейского союза к помощи Украине и к завершению российской войны.

Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы делают шаги для захвата замороженных российских активов — это объявление войны. Между тем, они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме. Виктор Орбан Премьер Венгрии

Андрей Сибига на все эти упреки отреагировал с иронией.

Наиболее ценный замороженный российский актив в Европе, — прокомментировал Сибига, очевидно, имея в виду Орбана. Поделиться

Russia’s most valuable frozen asset in Europe. https://t.co/wdTnf1kFIg — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 14, 2025

Как уже упоминалось решение, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании находящихся в Европе российских активов на бессрочный срок.