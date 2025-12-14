Сибіга назвав "найбільш цінний заморожений актив РФ у Європі"
Андрій Сибіга
Шеф української дипломатії Андрій Сибіга іронічно відреагував на обурення угорського прем'єра Віктора Орбана через рішення Європейського союзу щодо російських активів.

Головні тези:

  • Сибіга не приховує свого реального ставлення до Орбана.
  • Російські активи у Європі заморожені на безстроковий термін.

Очільник МЗС України поширив допис глави уряду Угорщина, у якому той скаржиться на підхід Європейського союзу до допомоги Україні та до завершення російської війни.

Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів — це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр Угорщини

Андрій Сибіга на усі ці докори відреагував з іронією.

Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі, — прокоментував Сибіга, вочевидь маючи на увазі Орбана.

Як уже згадувалося рішення, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.

