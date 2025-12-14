Сибіга назвав "найбільш цінний заморожений актив РФ у Європі"

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга іронічно відреагував на обурення угорського прем'єра Віктора Орбана через рішення Європейського союзу щодо російських активів.

Сибіга поставив Орбана на місце

Очільник МЗС України поширив допис глави уряду Угорщина, у якому той скаржиться на підхід Європейського союзу до допомоги Україні та до завершення російської війни.

Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів — це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі. Віктор Орбан Прем'єр Угорщини

Андрій Сибіга на усі ці докори відреагував з іронією.

Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі, — прокоментував Сибіга, вочевидь маючи на увазі Орбана. Поширити

Russia’s most valuable frozen asset in Europe. https://t.co/wdTnf1kFIg — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 14, 2025

Як уже згадувалося рішення, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.