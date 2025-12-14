Сибіга назвав "найбільш цінний заморожений актив РФ у Європі"

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга іронічно відреагував на обурення угорського прем'єра Віктора Орбана через рішення Європейського союзу щодо російських активів.
Головні тези:
- Сибіга не приховує свого реального ставлення до Орбана.
- Російські активи у Європі заморожені на безстроковий термін.
Сибіга поставив Орбана на місце
Очільник МЗС України поширив допис глави уряду Угорщина, у якому той скаржиться на підхід Європейського союзу до допомоги Україні та до завершення російської війни.
Андрій Сибіга на усі ці докори відреагував з іронією.
Як уже згадувалося рішення, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.
