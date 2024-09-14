Сибига призывает страны присоединяться ко второму Саммиту мира

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал государства, не участвовавшие в первом Саммите мира в Швейцарии, присоединиться к следующему саммиту, поскольку предложенная Киевом Формула мира является единственным путем к справедливому миру в Украине.
Главные тезисы
- Формула мира ― единственный путь к справедливому миру в Украине.
- Необходим глобальный дипломатический фронт для завершения колониальной захватнической войны России против Украины.
- Второй Саммит мира в ноябре будет ключевым событием для восстановления стабильности в регионе.
- Сибига подчеркивает необходимость присоединения государств, лидеров и организаций к миротворческим усилиям.
МИД Украины призывает страны присоединяться к Саммиту мира
Сибига подчеркнул, что войну России против Украины нельзя рассматривать как конфликт между двумя государствами, поскольку речь идет о колониальной захватнической войне, начатой одной страной против другой.
Сибига напомнил, что декларацию первого саммита подписали 94 государства и сейчас идет подготовка к следующему.
Приглашаем всех присоединяться к нашим миротворческим усилиям.
Формула миру є єдиним і безальтернативним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру. Запрошуємо кожну державу, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом із уже сотнею учасників з усього світу.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 14, 2024
Второй Саммит мира пройдет в ноябре — Зеленский
Зеленский планирует провести Второй саммит мира в ноябре. Западом планируется пригласить Россию.
Это объявление было сделано перед тем, как Байден должен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером или позволить Киеву запускать западные ракеты большой дальности по России.
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