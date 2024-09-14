Сибига призывает страны присоединяться ко второму Саммиту мира
Категория
Украина
Дата публикации

Сибига призывает страны присоединяться ко второму Саммиту мира

Андрей Сибига
Сибига
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Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал государства, не участвовавшие в первом Саммите мира в Швейцарии, присоединиться к следующему саммиту, поскольку предложенная Киевом Формула мира является единственным путем к справедливому миру в Украине.

Главные тезисы

  • Формула мира ― единственный путь к справедливому миру в Украине.
  • Необходим глобальный дипломатический фронт для завершения колониальной захватнической войны России против Украины.
  • Второй Саммит мира в ноябре будет ключевым событием для восстановления стабильности в регионе.
  • Сибига подчеркивает необходимость присоединения государств, лидеров и организаций к миротворческим усилиям.

МИД Украины призывает страны присоединяться к Саммиту мира

Формула мира является единственным и безальтернативным путем к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру. Приглашаем каждое государство, лидера и организацию, действительно желающих восстановления мира, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира вместе с уже сотней участников со всего мира.

Сибига подчеркнул, что войну России против Украины нельзя рассматривать как конфликт между двумя государствами, поскольку речь идет о колониальной захватнической войне, начатой одной страной против другой.

Эта война должна закончиться справедливо, если мы хотим сохранить мир в мире. Чтобы принудить агрессора к миру, нам нужен глобальный дипломатический фронт

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Сибига напомнил, что декларацию первого саммита подписали 94 государства и сейчас идет подготовка к следующему.

Приглашаем всех присоединяться к нашим миротворческим усилиям.

Второй Саммит мира пройдет в ноябре — Зеленский

Зеленский планирует провести Второй саммит мира в ноябре. Западом планируется пригласить Россию.

Президент Украины объявил, что встретится с Байденом чуть больше месяца спустя после внезапной операции ВСУ на Курщине, которая, по его словам, была частично направлена на то, чтобы заставить Россию начать «честные» переговоры.

Это объявление было сделано перед тем, как Байден должен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером или позволить Киеву запускать западные ракеты большой дальности по России.

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