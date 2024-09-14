Сибіга закликає країни долучатися до другого Саміту миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав держави, які не брали участі у першому Саміті миру у Швейцарії, долучитися до наступного саміту, оскільки запропонована Києвом Формула миру є єдиним шляхом до справедливого миру в Україні.

МЗС України закликає країни долучатися до Саміту миру

Формула миру є єдиним і безальтернативним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру. Запрошуємо кожну державу, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом із уже сотнею учасників з усього світу. Поширити

Сибіга наголосив, що війну Росії проти України не можна розглядати як якийсь конфлікт між двома державами, оскільки йдеться про колоніальну загарбницьку війну, розпочату однією країною проти іншої.

Ця війна має закінчитися справедливо, якщо ми хочемо зберегти мир у світі. Щоб примусити агресора до миру, нам потрібен глобальний дипломатичний фронт Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Сибіга нагадав, що декларацію першого саміту підписали 94 держави і зараз триває підготовка до наступного.

Запрошуємо усіх доєднуватися до наших миротворчих зусиль.

Формула миру є єдиним і безальтернативним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру. Запрошуємо кожну державу, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом із уже сотнею учасників з усього світу. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 14, 2024

Другий Саміт миру пройде у листопаді — Зеленський

Зеленський планує провести Другий саміт миру в листопаді. На захід планується запросити Росію.

Президент України оголосив, що зустрінеться з Байденом трохи більше ніж через місяць після раптової операції ЗСУ на Курщині, яка, за його словами, була частково спрямована на те, щоб змусити Росію почати «чесні» переговори. Поширити

Це оголошення було зроблено перед тим, як Байден має обговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, чи дозволити Києву запускати західні ракети великої дальності по Росії.