Сибіга закликає країни долучатися до другого Саміту миру
Категорія
Україна
Дата публікації

Сибіга закликає країни долучатися до другого Саміту миру

Андрій Сибіга
Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав держави, які не брали участі у першому Саміті миру у Швейцарії, долучитися до наступного саміту, оскільки запропонована Києвом Формула миру є єдиним шляхом до справедливого миру в Україні.

Головні тези:

  • Формула миру є єдиним шляхом до справедливого та міцного миру в Україні, тому країни закликаються долучатися до другого Саміту миру.
  • Колоніальна загарбницька війна Росії проти України вимагає справедливого завершення, і лише глобальний дипломатичний фронт може примусити агресора до миру.
  • Другий Саміт миру у листопаді буде важливою подією для міжнародного співтовариства, і кожна держава може внести свій внесок у відновлення стабільності в регіоні.

МЗС України закликає країни долучатися до Саміту миру

Формула миру є єдиним і безальтернативним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру. Запрошуємо кожну державу, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом із уже сотнею учасників з усього світу.

Сибіга наголосив, що війну Росії проти України не можна розглядати як якийсь конфлікт між двома державами, оскільки йдеться про колоніальну загарбницьку війну, розпочату однією країною проти іншої.

Ця війна має закінчитися справедливо, якщо ми хочемо зберегти мир у світі. Щоб примусити агресора до миру, нам потрібен глобальний дипломатичний фронт

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Сибіга нагадав, що декларацію першого саміту підписали 94 держави і зараз триває підготовка до наступного.

Запрошуємо усіх доєднуватися до наших миротворчих зусиль.

Другий Саміт миру пройде у листопаді — Зеленський

Зеленський планує провести Другий саміт миру в листопаді. На захід планується запросити Росію.

Президент України оголосив, що зустрінеться з Байденом трохи більше ніж через місяць після раптової операції ЗСУ на Курщині, яка, за його словами, була частково спрямована на те, щоб змусити Росію почати «чесні» переговори.

Це оголошення було зроблено перед тим, як Байден має обговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, чи дозволити Києву запускати західні ракети великої дальності по Росії.

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