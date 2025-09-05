Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна не может отказаться от российской нефти, потому что "нет другого выбора".

Сияйрто пожаловался на невозможность выбора нефти

На пресс-конференции после заседания венгерско-азербайджанского экономического комитета Сийярто попросили прокомментировать сообщение, что президент США Дональд Трамп недавно призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть.

Не дадим себя обмануть лицемерам, потому что значительная часть тех, кто громче всего критикует Венгрию и Словакию за закупку нефти, также покупает российскую нефть только косвенно через определенные азиатские страны. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

По словам главы венгерского МИД, другие страны тайно покупают российскую нефть, потому что она дешевле, тогда как Венгрия покупает ее такой, которая есть, потому что просто нет другого выбора.

А то, что Венгрия сотрудничает с Россией по вопросам энергетической безопасности, в значительной степени связано с тем, что Европейский Союз отклонил нашу просьбу о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов в Юго-Восточной Европе. Поделиться

И вместо того, чтобы увеличить пропускную способность ведущего к нам альтернативного газопровода, Хорватия увеличила транзитную плату за транспортировку в пять раз по сравнению с европейским эталоном, — добавил он.