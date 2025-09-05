Сийярто пожаловался на зависимость Венгрии от российской нефти
Категория
Мир
Дата публикации

Сийярто пожаловался на зависимость Венгрии от российской нефти

Сийярто
Read in English
Читати українською
Источник:  Telex

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна не может отказаться от российской нефти, потому что "нет другого выбора".

Главные тезисы

  • Венгрия не может отказаться от российской нефти из-за отсутствия альтернатив, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
  • Сийярто выразил недовольство по поводу критики покупки российской нефти через посредников и подчеркнул, что другие страны также покупают ее косвенно.

Сияйрто пожаловался на невозможность выбора нефти

На пресс-конференции после заседания венгерско-азербайджанского экономического комитета Сийярто попросили прокомментировать сообщение, что президент США Дональд Трамп недавно призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть.

Не дадим себя обмануть лицемерам, потому что значительная часть тех, кто громче всего критикует Венгрию и Словакию за закупку нефти, также покупает российскую нефть только косвенно через определенные азиатские страны.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

По словам главы венгерского МИД, другие страны тайно покупают российскую нефть, потому что она дешевле, тогда как Венгрия покупает ее такой, которая есть, потому что просто нет другого выбора.

А то, что Венгрия сотрудничает с Россией по вопросам энергетической безопасности, в значительной степени связано с тем, что Европейский Союз отклонил нашу просьбу о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов в Юго-Восточной Европе.

И вместо того, чтобы увеличить пропускную способность ведущего к нам альтернативного газопровода, Хорватия увеличила транзитную плату за транспортировку в пять раз по сравнению с европейским эталоном, — добавил он.

В ходе беседы с европейскими лидерами в четверг Трамп сказал, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии из-за намек о нефтепроводе "Дружба"
Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сибига резко ответил на упреки Сийярто по поводу нефтепровода "Дружба"
Андрей Сибига
Сибига
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Ждем самой темной провокации". Сийярто снова упрекает Украину ударами по нефтепроводу "Дружба"
Сийярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?