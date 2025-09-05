Сийярто пожаловался на зависимость Венгрии от российской нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна не может отказаться от российской нефти, потому что "нет другого выбора".
Главные тезисы
- Венгрия не может отказаться от российской нефти из-за отсутствия альтернатив, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
- Сийярто выразил недовольство по поводу критики покупки российской нефти через посредников и подчеркнул, что другие страны также покупают ее косвенно.
Сияйрто пожаловался на невозможность выбора нефти
На пресс-конференции после заседания венгерско-азербайджанского экономического комитета Сийярто попросили прокомментировать сообщение, что президент США Дональд Трамп недавно призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть.
По словам главы венгерского МИД, другие страны тайно покупают российскую нефть, потому что она дешевле, тогда как Венгрия покупает ее такой, которая есть, потому что просто нет другого выбора.
И вместо того, чтобы увеличить пропускную способность ведущего к нам альтернативного газопровода, Хорватия увеличила транзитную плату за транспортировку в пять раз по сравнению с европейским эталоном, — добавил он.
В ходе беседы с европейскими лидерами в четверг Трамп сказал, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.
