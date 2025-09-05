Сійярто поскаржився на залежність Угорщини від російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що його країна не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору".
Головні тези:
- Угорщина заявляє, що не може відмовитись від російської нафти через відсутність інших альтернатив.
- Закупівля російської нафти країнами через посередників піддається критиці від Петера Сійярто.
Сіяйрто поскаржився на неможливість вибору нафти
На пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського економічного комітету Сійярто попросили прокоментувати повідомлення, що президент США Дональд Трамп нещодавно закликав ЄС припинити купувати російську нафту.
За словами голови угорського МЗС, інші країни таємно купують російську нафту, бо вона дешевша, тоді як Угорщина купує її такою, яка є, бо просто не має іншого вибору.
І замість того, щоб збільшити пропускну здатність альтернативного газопроводу, що веде до нас, Хорватія збільшила транзитну плату за транспортування в п'ять разів порівняно з європейським еталоном, — додав він.
Під час розмови з європейськими лідерами у четвер Трамп сказав, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.
