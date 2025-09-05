Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що його країна не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору".

Сіяйрто поскаржився на неможливість вибору нафти

На пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського економічного комітету Сійярто попросили прокоментувати повідомлення, що президент США Дональд Трамп нещодавно закликав ЄС припинити купувати російську нафту.

Не даймо себе обдурити лицемірам, бо значна частина тих, хто найголосніше критикує Угорщину та Словаччину за закупівлю нафти, також купує російську нафту, тільки опосередковано, через певні азійські країни. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

За словами голови угорського МЗС, інші країни таємно купують російську нафту, бо вона дешевша, тоді як Угорщина купує її такою, яка є, бо просто не має іншого вибору.

А те, що Угорщина співпрацює з Росією в питаннях енергетичної безпеки, значною мірою пов'язано з тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу в збільшенні пропускної здатності газопроводів у Південно-Східній Європі. Поширити

І замість того, щоб збільшити пропускну здатність альтернативного газопроводу, що веде до нас, Хорватія збільшила транзитну плату за транспортування в п'ять разів порівняно з європейським еталоном, — додав він.