Сійярто поскаржився на залежність Угорщини від російської нафти
Категорія
Світ
Дата публікації

Сійярто поскаржився на залежність Угорщини від російської нафти

Сійярто
Read in English
Джерело:  Telex

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що його країна не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору".

Головні тези:

  • Угорщина заявляє, що не може відмовитись від російської нафти через відсутність інших альтернатив.
  • Закупівля російської нафти країнами через посередників піддається критиці від Петера Сійярто.

Сіяйрто поскаржився на неможливість вибору нафти

На пресконференції після засідання угорсько-азербайджанського економічного комітету Сійярто попросили прокоментувати повідомлення, що президент США Дональд Трамп нещодавно закликав ЄС припинити купувати російську нафту.

Не даймо себе обдурити лицемірам, бо значна частина тих, хто найголосніше критикує Угорщину та Словаччину за закупівлю нафти, також купує російську нафту, тільки опосередковано, через певні азійські країни.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

За словами голови угорського МЗС, інші країни таємно купують російську нафту, бо вона дешевша, тоді як Угорщина купує її такою, яка є, бо просто не має іншого вибору.

А те, що Угорщина співпрацює з Росією в питаннях енергетичної безпеки, значною мірою пов'язано з тим, що Європейський Союз відхилив наше прохання про допомогу в збільшенні пропускної здатності газопроводів у Південно-Східній Європі.

І замість того, щоб збільшити пропускну здатність альтернативного газопроводу, що веде до нас, Хорватія збільшила транзитну плату за транспортування в п'ять разів порівняно з європейським еталоном, — додав він.

Під час розмови з європейськими лідерами у четвер Трамп сказав, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

