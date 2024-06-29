Сикорский назвал способ победить Россию
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Сикорский назвал способ победить Россию

Радослав Сикорский
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Источник:  online.ua

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия не непобедима и западные партнеры могут помочь Украине победить в развязанной Кремлем преступной войне.

Главные тезисы

  • Россия не непобедима, и западные партнеры могут помочь Украине победить в развязанной Россией преступной войне.
  • Необходимо конфисковать замороженные активы РФ для поддержки победы над Россией, как предлагает Сикорский.
  • Запад может остановить и победить кремлевского диктатора Путина с помощью выигрышной стратегии, в том числе конфискацией активов и сотрудничеством в рамках международного альянса демократий.
  • Победа над Россией важна для удержания глобальной стабильности и защиты западных ценностей и образа жизни.
  • Западные партнеры должны активно действовать, чтобы предотвратить распространение нестабильности и конфликтов с Россией, как часть международного альянса демократий.

Как Сикорский видит возможность Запада и Украины победить Россию

Сикорский предупредил, что, если западные партнеры не остановят кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине, он может победить.

Однако глава МИД Польши выразил уверенность, что Запад может помочь Украине достичь победы.

Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не непобедима. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить – мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия по Советскому Союзу была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выигрываем, а они проиграют". Мне нравится такой подход, – отмечает Сикорский.

По его словам, для победы над Россией необходимо снова научиться вести выигрышную игру в эскалацию.

Как должны поступать западные партнеры для победы над Россией

В частности, Сикорский предлагает ЕС конфисковать все 300 миллиардов замороженных активов РФ.

Путин их уже списал, он не надеется вернуть их. Но он тоже не думает, что нам хватит силы их унести. Пока мы доказываем, что он прав, - убежден глава МИД Польши.

Он подчеркнул, что Путин продолжает сожалеть о развале СССР и теперь полон решимости добиться реванша, бросив вызов западным ценностям, безопасности и образу жизни.

Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Итого, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать, - уверяет Сикорский.

Он предостерег, если РФ восторжествует, то нестабильность распространится не только на страны Европы, но и на весь мир, развивая глобальную коалицию диктатур.

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