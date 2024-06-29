Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия не непобедима и западные партнеры могут помочь Украине победить в развязанной Кремлем преступной войне.
Главные тезисы
- Россия не непобедима, и западные партнеры могут помочь Украине победить в развязанной Россией преступной войне.
- Необходимо конфисковать замороженные активы РФ для поддержки победы над Россией, как предлагает Сикорский.
- Запад может остановить и победить кремлевского диктатора Путина с помощью выигрышной стратегии, в том числе конфискацией активов и сотрудничеством в рамках международного альянса демократий.
- Победа над Россией важна для удержания глобальной стабильности и защиты западных ценностей и образа жизни.
- Западные партнеры должны активно действовать, чтобы предотвратить распространение нестабильности и конфликтов с Россией, как часть международного альянса демократий.
Как Сикорский видит возможность Запада и Украины победить Россию
Сикорский предупредил, что, если западные партнеры не остановят кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине, он может победить.
Однако глава МИД Польши выразил уверенность, что Запад может помочь Украине достичь победы.
По его словам, для победы над Россией необходимо снова научиться вести выигрышную игру в эскалацию.
We need to re-learn how to champion the escalation game.— Radek Sikorski (@radeksikorski) June 29, 2024
For example, we could be seizing all 300 billion euros of Russian sovereign assets. Putin has already written them off, he does not expect to get them back. But he also doesn’t think we have the fortitude to take hold of…
Как должны поступать западные партнеры для победы над Россией
В частности, Сикорский предлагает ЕС конфисковать все 300 миллиардов замороженных активов РФ.
Он подчеркнул, что Путин продолжает сожалеть о развале СССР и теперь полон решимости добиться реванша, бросив вызов западным ценностям, безопасности и образу жизни.
Он предостерег, если РФ восторжествует, то нестабильность распространится не только на страны Европы, но и на весь мир, развивая глобальную коалицию диктатур.
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