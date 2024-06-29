Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия не непобедима и западные партнеры могут помочь Украине победить в развязанной Кремлем преступной войне.

Как Сикорский видит возможность Запада и Украины победить Россию

Сикорский предупредил, что, если западные партнеры не остановят кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине, он может победить.

Однако глава МИД Польши выразил уверенность, что Запад может помочь Украине достичь победы.

Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не непобедима. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить – мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия по Советскому Союзу была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выигрываем, а они проиграют". Мне нравится такой подход, – отмечает Сикорский. Поделиться

По его словам, для победы над Россией необходимо снова научиться вести выигрышную игру в эскалацию.

We need to re-learn how to champion the escalation game.



For example, we could be seizing all 300 billion euros of Russian sovereign assets. Putin has already written them off, he does not expect to get them back. But he also doesn’t think we have the fortitude to take hold of… — Radek Sikorski (@radeksikorski) June 29, 2024

Как должны поступать западные партнеры для победы над Россией

В частности, Сикорский предлагает ЕС конфисковать все 300 миллиардов замороженных активов РФ.

Путин их уже списал, он не надеется вернуть их. Но он тоже не думает, что нам хватит силы их унести. Пока мы доказываем, что он прав, - убежден глава МИД Польши. Поделиться

Он подчеркнул, что Путин продолжает сожалеть о развале СССР и теперь полон решимости добиться реванша, бросив вызов западным ценностям, безопасности и образу жизни.

Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Итого, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать, - уверяет Сикорский. Поделиться