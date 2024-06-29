Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Росія не є непереможною і західні партнери можуть допомогти Україні перемогти у розв'язаній Кремлем злочинній війні.

Як Сікорський бачить змогу Заходу та України перемогти Росію

Сікорський попередив, що якщо західні партнери не зупинять кремлівського диктатора Володимира Путіна в Україні, він може перемогти.

Однак очільник МЗС Польщі висловив впевненість, що Захід має змогу допомогти Україні досягти перемоги.

Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти - ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід, - наголошує Сікорський. Поширити

За його словами, для перемоги над Росією необхідно знову навчитись вести виграшну гру в ескалацію.

We need to re-learn how to champion the escalation game.



For example, we could be seizing all 300 billion euros of Russian sovereign assets. Putin has already written them off, he does not expect to get them back. But he also doesn’t think we have the fortitude to take hold of… — Radek Sikorski (@radeksikorski) June 29, 2024

Як мають діяти західні партнери для перемоги над Росією

Зокрема, Сікорський пропонує ЄС конфіскувати всі 300 млрд заморожених активів РФ.

Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію, - переконаний очільник МЗС Польщі. Поширити

Він підкреслив, що Путін продовжує шкодувати стосовно розвалу СРСР і тепер сповнений рішучості домогтись реваншу, кинувши виклик західним цінностям, безпеці і способу життя.

Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити, - запевняє Сікорський. Поширити