Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Росія не є непереможною і західні партнери можуть допомогти Україні перемогти у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Головні тези:
- Росія не непереможна: західні партнери можуть допомогти Україні перемогти у розв'язаній Росією злочинній війні.
- Захід може зупинити та перемогти кремлівського диктатора Путіна за допомогою виграшної стратегії.
- Слід конфіскувати заморожені активи РФ для підтримки перемоги над Росією, як пропонує Сікорський.
- Разом як частина міжнародного альянсу демократій ми можемо запобігти поширенню нестабільності та перемогти в конфлікті з Росією.
- Перемога над Росією є важливою для утримання глобальної стабільності та захисту західних цінностей та способу життя.
Як Сікорський бачить змогу Заходу та України перемогти Росію
Сікорський попередив, що якщо західні партнери не зупинять кремлівського диктатора Володимира Путіна в Україні, він може перемогти.
Однак очільник МЗС Польщі висловив впевненість, що Захід має змогу допомогти Україні досягти перемоги.
За його словами, для перемоги над Росією необхідно знову навчитись вести виграшну гру в ескалацію.
We need to re-learn how to champion the escalation game.— Radek Sikorski (@radeksikorski) June 29, 2024
For example, we could be seizing all 300 billion euros of Russian sovereign assets. Putin has already written them off, he does not expect to get them back. But he also doesn’t think we have the fortitude to take hold of…
Як мають діяти західні партнери для перемоги над Росією
Зокрема, Сікорський пропонує ЄС конфіскувати всі 300 млрд заморожених активів РФ.
Він підкреслив, що Путін продовжує шкодувати стосовно розвалу СРСР і тепер сповнений рішучості домогтись реваншу, кинувши виклик західним цінностям, безпеці і способу життя.
Він застеріг, якщо РФ переможе, то нестабільність пошириться не лише на країни Європи, а й на весь світ, розвиваючи глобальну коаліцію диктатур.
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