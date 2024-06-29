Сікорський назвав спосіб перемогти Росію
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Сікорський назвав спосіб перемогти Росію

Радослав Сікорський
Джерело:  online.ua

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Росія не є непереможною і західні партнери можуть допомогти Україні перемогти у розв'язаній Кремлем злочинній війні. 

Головні тези:

  • Росія не непереможна: західні партнери можуть допомогти Україні перемогти у розв'язаній Росією злочинній війні.
  • Захід може зупинити та перемогти кремлівського диктатора Путіна за допомогою виграшної стратегії.
  • Слід конфіскувати заморожені активи РФ для підтримки перемоги над Росією, як пропонує Сікорський.
  • Разом як частина міжнародного альянсу демократій ми можемо запобігти поширенню нестабільності та перемогти в конфлікті з Росією.
  • Перемога над Росією є важливою для утримання глобальної стабільності та захисту західних цінностей та способу життя.

Як Сікорський бачить змогу Заходу та України перемогти Росію

Сікорський попередив, що якщо західні партнери не зупинять кремлівського диктатора Володимира Путіна в Україні, він може перемогти.

Однак очільник МЗС Польщі висловив впевненість, що Захід має змогу допомогти Україні досягти перемоги.

Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити і навіть перемогти - ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід, - наголошує Сікорський.

За його словами, для перемоги над Росією необхідно знову навчитись вести виграшну гру в ескалацію.

Як мають діяти західні партнери для перемоги над Росією

Зокрема, Сікорський пропонує ЄС конфіскувати всі 300 млрд заморожених активів РФ.

Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також не думає, що нам вистачить сили їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію, - переконаний очільник МЗС Польщі.

Він підкреслив, що Путін продовжує шкодувати стосовно розвалу СРСР і тепер сповнений рішучості домогтись реваншу, кинувши виклик західним цінностям, безпеці і способу життя.

Наше завдання полягає в тому, щоб запобігти більш широкому конфлікту, але також і в тому, щоб перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити, - запевняє Сікорський.

Він застеріг, якщо РФ переможе, то нестабільність пошириться не лише на країни Європи, а й на весь світ, розвиваючи глобальну коаліцію диктатур. 

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