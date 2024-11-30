Силовики арестовали более 100 протестующих в Грузии — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Силовики арестовали более 100 протестующих в Грузии — видео

Протесты
Читати українською
Источник:  Reuters

На фоне масштабных протестов в Грузии из-за отказа властей продолжать переговоры по вступлению в ЕС, местная полиция задержала более 100 митингующих.

Главные тезисы

  • Более 100 митингующих были задержаны силовиками во время протестов в Грузии.
  • Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и другие средства для разгона протестующих.
  • Президент Грузии обратилась к гражданам за границей, призывая высказать свою позицию о происходящем.
  • Журналисты стали жертвами избиения со стороны сотрудников полиции во время протестов.
  • Реакция президента Грузии на разгон протестов вызвала обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами.

Что известно о разгоне протестных акций в Грузии и жестком задержании активистов

Представители МВД Грузии заявляют, что якобы из-за столкновений с участниками протестов ранения получили 10 сотрудников полиции.

Известно, что силовиками были задержаны 107 человек, обвиняемых в сопротивлении полицейскому и мелкому хулиганству.

За последние два дня было задержано 150 участников протестов.

Грузинские СМИ сообщают о многочисленных случаях избиения протестующих и журналистов со стороны сотрудников полиции.

В ответ протестующие швыряли в сторону силовиков пиротехнику, возводили баррикады и жгли костры.

По информации журналистов Reuters, силовики использовали против участников протеста водометы, слезоточивый газ и перечные баллончики.

Мы будем здесь каждую ночь, пока они не устанут, — заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия.

Что известно о реакции президента Грузии и других ведущих деятелей на разгон протестов в Грузии

На фоне разгона протестов президент Саломе Зурабишвили выступила с обращением к гражданам Грузии, проживающим за границей.

Она призвала соотечественников высказать свою позицию о происходящем в их родной стране.

Соотечественники, живущие в Европе и Америке!Знакомые или незнакомые, я обращаюсь к вам!Проснутесь! не происходит на Родине, больше нельзя, — призывала Зурабишвили.

Зурабишвили заявила, что грузинам нужно выражать свою позицию в печати, на телевидении, в посольствах и в социальных сетях.

Известно, что в результате применения силы полицейскими пострадал журналист Ака Заркуа.

Никаких провокаций, никаких нарушений. Я работал, полностью соблюдая все правила и в полной экипировке. Но просто потому, что им не понравилось, что я там был, меня окружили около десяти спецназовцев и избивали, пока им не надоело, — рассказывает журналист.

На одном из видео в кадр попал момент избиения грузинского адвоката Бека Басилая во время задержания. Примечательно, что он даже не сопротивлялся.

В знак протеста против замораживания правительством Грузии процесса евроинтеграции страны сотрудник Генштаба, референт по США и Великобритании в Силах обороны Рати Твалавадзе покинул свой пост.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Грузинская оппозиция анонсировала масштабную акцию протеста против фальсификации выборов
Протест
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Грузии возобновились масштабные протесты из-за отказа власти от евроинтеграции — видео
Тбилиси
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Протесты в Грузии. Полиция жестко разогнала митингующих — видео
Разгон протестов в Грузии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?