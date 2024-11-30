На фоне масштабных протестов в Грузии из-за отказа властей продолжать переговоры по вступлению в ЕС, местная полиция задержала более 100 митингующих.
Главные тезисы
- Более 100 митингующих были задержаны силовиками во время протестов в Грузии.
- Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и другие средства для разгона протестующих.
- Президент Грузии обратилась к гражданам за границей, призывая высказать свою позицию о происходящем.
- Журналисты стали жертвами избиения со стороны сотрудников полиции во время протестов.
- Реакция президента Грузии на разгон протестов вызвала обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами.
Что известно о разгоне протестных акций в Грузии и жестком задержании активистов
Представители МВД Грузии заявляют, что якобы из-за столкновений с участниками протестов ранения получили 10 сотрудников полиции.
Известно, что силовиками были задержаны 107 человек, обвиняемых в сопротивлении полицейскому и мелкому хулиганству.
За последние два дня было задержано 150 участников протестов.
Грузинские СМИ сообщают о многочисленных случаях избиения протестующих и журналистов со стороны сотрудников полиции.
Footage of physical assault on RealPolitika journalist Aka Zarqua by the Police. “Zero provocation, zero violations. I was working while fully complying with all the rules and in full gear. Yet, simply because they didn’t like me being there, about ten special forces officers… pic.twitter.com/8ALaJoTtrk— Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024
В ответ протестующие швыряли в сторону силовиков пиротехнику, возводили баррикады и жгли костры.
По информации журналистов Reuters, силовики использовали против участников протеста водометы, слезоточивый газ и перечные баллончики.
Что известно о реакции президента Грузии и других ведущих деятелей на разгон протестов в Грузии
На фоне разгона протестов президент Саломе Зурабишвили выступила с обращением к гражданам Грузии, проживающим за границей.
Она призвала соотечественников высказать свою позицию о происходящем в их родной стране.
Зурабишвили заявила, что грузинам нужно выражать свою позицию в печати, на телевидении, в посольствах и в социальных сетях.
Известно, что в результате применения силы полицейскими пострадал журналист Ака Заркуа.
На одном из видео в кадр попал момент избиения грузинского адвоката Бека Басилая во время задержания. Примечательно, что он даже не сопротивлялся.
В знак протеста против замораживания правительством Грузии процесса евроинтеграции страны сотрудник Генштаба, референт по США и Великобритании в Силах обороны Рати Твалавадзе покинул свой пост.
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