На фоне масштабных протестов в Грузии из-за отказа властей продолжать переговоры по вступлению в ЕС, местная полиция задержала более 100 митингующих.

Что известно о разгоне протестных акций в Грузии и жестком задержании активистов

Представители МВД Грузии заявляют, что якобы из-за столкновений с участниками протестов ранения получили 10 сотрудников полиции.

Известно, что силовиками были задержаны 107 человек, обвиняемых в сопротивлении полицейскому и мелкому хулиганству.

За последние два дня было задержано 150 участников протестов.

Грузинские СМИ сообщают о многочисленных случаях избиения протестующих и журналистов со стороны сотрудников полиции.

Footage of physical assault on RealPolitika journalist Aka Zarqua by the Police. “Zero provocation, zero violations. I was working while fully complying with all the rules and in full gear. Yet, simply because they didn’t like me being there, about ten special forces officers… pic.twitter.com/8ALaJoTtrk — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

В ответ протестующие швыряли в сторону силовиков пиротехнику, возводили баррикады и жгли костры.

По информации журналистов Reuters, силовики использовали против участников протеста водометы, слезоточивый газ и перечные баллончики.

Мы будем здесь каждую ночь, пока они не устанут, — заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Коалиция за перемены" Ника Гварамия. Поделиться

Что известно о реакции президента Грузии и других ведущих деятелей на разгон протестов в Грузии

На фоне разгона протестов президент Саломе Зурабишвили выступила с обращением к гражданам Грузии, проживающим за границей.

Она призвала соотечественников высказать свою позицию о происходящем в их родной стране.

Соотечественники, живущие в Европе и Америке!Знакомые или незнакомые, я обращаюсь к вам!Проснутесь! не происходит на Родине, больше нельзя, — призывала Зурабишвили. Поделиться

Зурабишвили заявила, что грузинам нужно выражать свою позицию в печати, на телевидении, в посольствах и в социальных сетях.

Известно, что в результате применения силы полицейскими пострадал журналист Ака Заркуа.

Никаких провокаций, никаких нарушений. Я работал, полностью соблюдая все правила и в полной экипировке. Но просто потому, что им не понравилось, что я там был, меня окружили около десяти спецназовцев и избивали, пока им не надоело, — рассказывает журналист. Поделиться

На одном из видео в кадр попал момент избиения грузинского адвоката Бека Басилая во время задержания. Примечательно, что он даже не сопротивлялся.

В знак протеста против замораживания правительством Грузии процесса евроинтеграции страны сотрудник Генштаба, референт по США и Великобритании в Силах обороны Рати Твалавадзе покинул свой пост.