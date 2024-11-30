Силовики заарештували понад 100 учасників протестів у Грузії — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Силовики заарештували понад 100 учасників протестів у Грузії — відео

Протести в Грузії
Джерело:  Reuters

На тлі масштабних протестів у Грузії через відмову влади продовжувати переговори щодо вступу у ЄС місцева поліція затримала понад 100 мітингувальників. 

Головні тези:

  • Понад 100 учасників протестів було затримано силовиками у Грузії під час масових акцій проти влади.
  • Протестувальники стикалися з жорстким відпором поліцейських, які використовували водомети, сльозогінний газ та перцеві балончики.
  • Президент Грузії закликала своїх громадян виступити проти придушення свободи слова та жорсткого реагування влади на протести.
  • Серед затриманих були активісти, журналісти та навіть представник генштабу, який пішов у відставку на знак протесту.
  • Ситуація в країні підтримує напругу та спричиняє обурення як у внутрішньому суспільстві, так і серед закордонних співвітчизників.

Що відомо про розгін протестних акцій у Грузії і жорстке затримання активістів

Представники МВС Грузії заявляють, що нібито через зіткнення з учасниками протестів поранення отримали 10 працівників поліції.

Відомо, що силовиками було затримано 107 осіб, яких звинувачують у чиненні опору поліцейським та дрібному хуліганстві.

Протягом останніх двох днів було затримано 150 учасників протестів.

Грузинські ЗМІ повідомляють про численні випадки побиття учасників протестів і журналістів з боку працівників поліції.

У відповідь протестувальники жбурляли у бік силовиків піротехніку, зводили барикади та палили багаття.

За інформацією журналістів Reuters, силовики використовували проти учасників протесту водомети, сльозогінний газ і перцеві балончики.

Ми будемо тут щоночі, поки вони не втомляться, — заявив лідер найбільшої опозиційної партії Грузії "Коаліція за зміни" Ніка Гварамія.

Що відомо про реакцію президента Грузії та інших провідних діячів на розгін протестів у Грузії

На тлі розгону протестів президент Саломе Зурабішвілі виступила зі зверненням до громадян Грузії, які проживають за кордоном.

Вона закликала співвітчизників висловити свою позицію про те, що відбувається в їхній рідній країні.

Співвітчизники, які живуть у Європі та Америці! Знайомі чи незнайомі, я звертаюся до вас! Прокиньтеся! Настав час чітко висловити свою позицію з приводу цих жорстоких, нещадних спецоперацій у російському стилі, придушення свободи слова... Мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається на Батьківщині, більше не можна, — закликала Зурабішвілі.

Зурабішвілі заявила, що грузинам потрібно висловлювати свою позицію в пресі, на телебаченні, у посольствах і в соціальних мережах.

Відомо, що внаслідок застосування сили поліцейськими постраждав журналіст Ака Заркуа.

Жодних провокацій, жодних порушень. Я працював, повністю дотримуючись усіх правил і в повній екіпіровці. Але просто тому, що їм не сподобалося, що я там був, мене оточили близько десяти спецпризначенців і били, поки їм не набридло, — розповідає журналіст.

На одному з відео в кадр потрапив момент побиття грузинського адвоката Бека Басилая під час затримання. Помітно, що він навіть не чинив жодного опору.

На знак протесту проти заморожування урядом Грузії процесу євроінтеграції країни співробітник Генштабу, референт із питань США і Великої Британії в Силах оборони Раті Твалавадзе залишив свою посаду.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту проти фальсифікації виборів
Протест
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Грузії поновилися масштабні протести через відмову влади від євроінтеграції — відео
Тбілісі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Протести у Грузії. Поліція жорстко розігнала учасників мітингу — відео
Розгін протестів в Грузії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?