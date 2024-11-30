На тлі масштабних протестів у Грузії через відмову влади продовжувати переговори щодо вступу у ЄС місцева поліція затримала понад 100 мітингувальників.

Що відомо про розгін протестних акцій у Грузії і жорстке затримання активістів

Представники МВС Грузії заявляють, що нібито через зіткнення з учасниками протестів поранення отримали 10 працівників поліції.

Відомо, що силовиками було затримано 107 осіб, яких звинувачують у чиненні опору поліцейським та дрібному хуліганстві.

Протягом останніх двох днів було затримано 150 учасників протестів.

Грузинські ЗМІ повідомляють про численні випадки побиття учасників протестів і журналістів з боку працівників поліції.

Footage of physical assault on RealPolitika journalist Aka Zarqua by the Police. “Zero provocation, zero violations. I was working while fully complying with all the rules and in full gear. Yet, simply because they didn’t like me being there, about ten special forces officers… pic.twitter.com/8ALaJoTtrk — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

У відповідь протестувальники жбурляли у бік силовиків піротехніку, зводили барикади та палили багаття.

За інформацією журналістів Reuters, силовики використовували проти учасників протесту водомети, сльозогінний газ і перцеві балончики.

Ми будемо тут щоночі, поки вони не втомляться, — заявив лідер найбільшої опозиційної партії Грузії "Коаліція за зміни" Ніка Гварамія. Поширити

Що відомо про реакцію президента Грузії та інших провідних діячів на розгін протестів у Грузії

На тлі розгону протестів президент Саломе Зурабішвілі виступила зі зверненням до громадян Грузії, які проживають за кордоном.

Вона закликала співвітчизників висловити свою позицію про те, що відбувається в їхній рідній країні.

Співвітчизники, які живуть у Європі та Америці! Знайомі чи незнайомі, я звертаюся до вас! Прокиньтеся! Настав час чітко висловити свою позицію з приводу цих жорстоких, нещадних спецоперацій у російському стилі, придушення свободи слова... Мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається на Батьківщині, більше не можна, — закликала Зурабішвілі. Поширити

Зурабішвілі заявила, що грузинам потрібно висловлювати свою позицію в пресі, на телебаченні, у посольствах і в соціальних мережах.

Відомо, що внаслідок застосування сили поліцейськими постраждав журналіст Ака Заркуа.

Жодних провокацій, жодних порушень. Я працював, повністю дотримуючись усіх правил і в повній екіпіровці. Але просто тому, що їм не сподобалося, що я там був, мене оточили близько десяти спецпризначенців і били, поки їм не набридло, — розповідає журналіст. Поширити

На одному з відео в кадр потрапив момент побиття грузинського адвоката Бека Басилая під час затримання. Помітно, що він навіть не чинив жодного опору.

На знак протесту проти заморожування урядом Грузії процесу євроінтеграції країни співробітник Генштабу, референт із питань США і Великої Британії в Силах оборони Раті Твалавадзе залишив свою посаду.