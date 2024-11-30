На тлі масштабних протестів у Грузії через відмову влади продовжувати переговори щодо вступу у ЄС місцева поліція затримала понад 100 мітингувальників.
Головні тези:
- Понад 100 учасників протестів було затримано силовиками у Грузії під час масових акцій проти влади.
- Протестувальники стикалися з жорстким відпором поліцейських, які використовували водомети, сльозогінний газ та перцеві балончики.
- Президент Грузії закликала своїх громадян виступити проти придушення свободи слова та жорсткого реагування влади на протести.
- Серед затриманих були активісти, журналісти та навіть представник генштабу, який пішов у відставку на знак протесту.
- Ситуація в країні підтримує напругу та спричиняє обурення як у внутрішньому суспільстві, так і серед закордонних співвітчизників.
Що відомо про розгін протестних акцій у Грузії і жорстке затримання активістів
Представники МВС Грузії заявляють, що нібито через зіткнення з учасниками протестів поранення отримали 10 працівників поліції.
Відомо, що силовиками було затримано 107 осіб, яких звинувачують у чиненні опору поліцейським та дрібному хуліганстві.
Протягом останніх двох днів було затримано 150 учасників протестів.
Грузинські ЗМІ повідомляють про численні випадки побиття учасників протестів і журналістів з боку працівників поліції.
Footage of physical assault on RealPolitika journalist Aka Zarqua by the Police. “Zero provocation, zero violations. I was working while fully complying with all the rules and in full gear. Yet, simply because they didn’t like me being there, about ten special forces officers… pic.twitter.com/8ALaJoTtrk— Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024
У відповідь протестувальники жбурляли у бік силовиків піротехніку, зводили барикади та палили багаття.
За інформацією журналістів Reuters, силовики використовували проти учасників протесту водомети, сльозогінний газ і перцеві балончики.
Що відомо про реакцію президента Грузії та інших провідних діячів на розгін протестів у Грузії
На тлі розгону протестів президент Саломе Зурабішвілі виступила зі зверненням до громадян Грузії, які проживають за кордоном.
Вона закликала співвітчизників висловити свою позицію про те, що відбувається в їхній рідній країні.
Зурабішвілі заявила, що грузинам потрібно висловлювати свою позицію в пресі, на телебаченні, у посольствах і в соціальних мережах.
Відомо, що внаслідок застосування сили поліцейськими постраждав журналіст Ака Заркуа.
На одному з відео в кадр потрапив момент побиття грузинського адвоката Бека Басилая під час затримання. Помітно, що він навіть не чинив жодного опору.
На знак протесту проти заморожування урядом Грузії процесу євроінтеграції країни співробітник Генштабу, референт із питань США і Великої Британії в Силах оборони Раті Твалавадзе залишив свою посаду.
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