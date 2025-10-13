Силы беспилотных систем поразили более 10 тыс целей армии РФ в октябре

Более 10 тыс. пораженных целей и 3 тыс. подтвержденных поражений противника – результат Группировки СБС за 12 суток октября.
Главные тезисы
- Более 10 тыс. целей армии РФ были поражены силами Группировки СБС за 12 суток октября.
- Цельная система поражений обеспечила эффективную нейтрализацию противника с подтвержденными 3 тыс. поражениями.
- Работа ССС основывается на слаженной работе элементов, обеспечивая горение враждебных целей каждые 2 минуты и уничтожение каждые 6 минут.
В СБС объявили результаты боевой работы за октябрь
Каждый день мы демонстрируем слаженную, технологически подкрепленную работу, которая дает ощутимый эффект. Наш подход — целенаправленная система поражения, где каждый элемент работает в единой логике обнаружения и уничтожения целей.
Данные подтверждены, зафиксированы и проверены. Статистика доступна на онлайн-табле от ССС.
