Силы беспилотных систем поразили более 10 тыс целей армии РФ в октябре
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем
СБС
Более 10 тыс. пораженных целей и 3 тыс. подтвержденных поражений противника – результат Группировки СБС за 12 суток октября.

Главные тезисы

  • Более 10 тыс. целей армии РФ были поражены силами Группировки СБС за 12 суток октября.
  • Цельная система поражений обеспечила эффективную нейтрализацию противника с подтвержденными 3 тыс. поражениями.
  • Работа ССС основывается на слаженной работе элементов, обеспечивая горение враждебных целей каждые 2 минуты и уничтожение каждые 6 минут.

В СБС объявили результаты боевой работы за октябрь

Каждый день мы демонстрируем слаженную, технологически подкрепленную работу, которая дает ощутимый эффект. Наш подход — целенаправленная система поражения, где каждый элемент работает в единой логике обнаружения и уничтожения целей.

Каждые 2 минуты октября горит враждебная цель. Каждые 6 минут — уничтожается или калечится один червь. Перешли отметку 3 000 подтвержденных уничтоженных/пораженных противников и 10 000 пораженных целей силами Группировки ССС за 12 с половиной суток октября. Глаза и Жало — червячий ужас.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем

Данные подтверждены, зафиксированы и проверены. Статистика доступна на онлайн-табле от ССС.

