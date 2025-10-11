Силы беспилотных систем поразили РСЗО и 5 танков армии РФ — видео
Силы беспилотных систем поразили РСЗО и 5 танков армии РФ — видео

На Донецком направлении операторы Сил беспилотных систем поразили РСЗО и пять российских танков.

Главные тезисы

  • Беспилотные системы успешно поразили 5 танков армии РФ и РСЗО, остановив штурмовые действия врага на определенных участках фронта.
  • Удар по РСЗО Град привел к уничтожению боевой машины и прерыванию огневого залпа, лишив противника прикрытия.

СБС уничтожили 5 российских танков и РСЗО в Донецкой области

На Донецком направлении операторы 427 отдельного полка беспилотных систем «РАРОГ» остановили штурмовые действия противника, поразив танки, чем лишили пехотные группы прикрытия и сделали невозможным дальнейшее наступление.

В ССС отдельно отметили результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 «Град» в момент ведения огня по украинским позициям.

Благодаря слаженным действиям огневой залп был прерван, а боевая машина уничтожена.

Системная работа 427 ОПБПС «Рарог» ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта.

