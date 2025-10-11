Сили безпілотних систем уразили РСЗВ і 5 танків армії РФ — відео

На Донецькому напрямку оператори Сил безпілотних систем уразили РСЗВ та п’ять російських танків.
Головні тези:
- Оператори Сил безпілотних систем уразили 5 російських танків та реактивну систему залпового вогню на Донеччині.
- Завдяки ударам безпілотних систем були зупинені штурмові дії противника та підірвано його наступ на певних ділянках фронту.
- Результативний удар по РСЗВ Град призвів до знищення бойової машини і переривання вогневого залпу.
СБС знищили 5 російських танків і РСЗВ на Донеччині
На Донецькому напрямку оператори 427 окремого полку безпілотних систем «РАРОГ» зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття й унеможливили подальший наступ.
У СБС окремо відзначили результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ-21 «Град» у момент ведення вогню по українських позиціях.
Завдяки злагодженим діям вогневий залп був перерваний, а бойова машина знищена.
