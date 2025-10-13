Сили безпілотних систем уразили понад 10 тис цілей армії РФ у жовтні

Понад 10 тис уражених цілей та 3 тис підтверджених уражень противника – результат Угруповання СБС за 12 діб жовтня.
Головні тези:
- У жовтні Угруповання СБС зафіксувало понад 10 тис уражених цілей армії РФ та 3 тис. підтверджених уражень противника.
- Робота СБС ґрунтується на цілеспрямованій системі уражень, де кожен елемент координовано співпрацює для ефективного нейтралізації цілей.
- Кожні 2 хвилини ворожа ціль горить, а кожні 6 хвилин знищується або калічиться один противник.
У СБС оголосили результати бойової роботи за жовтень
Щодня ми демонструємо злагоджену, технологічно підкріплену роботу, яка дає відчутний ефект. Наш підхід — цілеспрямована система ураження, де кожен елемент працює в єдиній логіці виявлення і знищення цілей.
Дані підтверджені, зафіксовані та верифіковані. Статистика доступна на онлайн-табло від СБС.
