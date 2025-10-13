Сили безпілотних систем уразили понад 10 тис цілей армії РФ у жовтні

Кожні 2 хвилини жовтня горить ворожа ціль. Кожні 6 хвилин — знищується або калічиться один хробак. Перетнули відмітку 3 000 підтверджених знищених/уражених противників та 10 000 уражених цілей силами Угруповання СБС за 12 з половиною діб жовтня. Очі та Жало — хробачий жах.