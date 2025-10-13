Сили безпілотних систем уразили понад 10 тис цілей армії РФ у жовтні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем уразили понад 10 тис цілей армії РФ у жовтні

Сили безпілотних систем
СБС
Read in English

Понад 10 тис уражених цілей та 3 тис підтверджених уражень противника – результат Угруповання СБС за 12 діб жовтня.

Головні тези:

  • У жовтні Угруповання СБС зафіксувало понад 10 тис уражених цілей армії РФ та 3 тис. підтверджених уражень противника.
  • Робота СБС ґрунтується на цілеспрямованій системі уражень, де кожен елемент координовано співпрацює для ефективного нейтралізації цілей.
  • Кожні 2 хвилини ворожа ціль горить, а кожні 6 хвилин знищується або калічиться один противник.

У СБС оголосили результати бойової роботи за жовтень

Щодня ми демонструємо злагоджену, технологічно підкріплену роботу, яка дає відчутний ефект. Наш підхід — цілеспрямована система ураження, де кожен елемент працює в єдиній логіці виявлення і знищення цілей.

Кожні 2 хвилини жовтня горить ворожа ціль. Кожні 6 хвилин — знищується або калічиться один хробак. Перетнули відмітку 3 000 підтверджених знищених/уражених противників та 10 000 уражених цілей силами Угруповання СБС за 12 з половиною діб жовтня. Очі та Жало — хробачий жах.

Роберт “Мадяр” Бровді

Роберт “Мадяр” Бровді

Командувач Сил безпілотних систем

Дані підтверджені, зафіксовані та верифіковані. Статистика доступна на онлайн-табло від СБС.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем спалили переправу і кілька російських танків — відео
Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем спалили переправу і кілька російських танків — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем збили FPV-дроном російський Мі-8 — відео
Сили безпілотних систем
Український FPV-дрон збив російський Мі-8
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем уразили РСЗВ і 5 танків армії РФ — відео
Сили безпілотних систем
танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?