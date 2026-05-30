Силы беспилотных систем поразили полигоны и военный лагерь РФ — видео

Ночью 30 мая Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли поражение по двум военным полигонам, газовому хранилищу и враждебной логистике на временно захваченных россиянами территориях.

Новая масштабная "бавовна" от СБС: что известно

Об этом командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил в Фейсбуке и обнародовал видео боевой работы.

Логово 64 храбровой бригады, свирепствовавшей в Буче в 2022. Птицы СБС отработали полигоны и военный лагерь 3 и 36 Армий противника в оперативной глубине. Роберт "Мадьяр" Бровди Комнадировщик СБС

По его словам, операцию провели пилоты 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" и 413-го отдельного полка "Рейд" ночью 30 мая при координации вновь Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем на глубине 70 и 100 км от линии боевого з.

Всего, проинформировал Бровди, совершено 21 подтвержденное результативное попадание (13 и 8 соответственно).

Поражения нанесены по полигону 3-й армии "Трехизбенко" в Кряковке на временно захваченной территории Луганской области. Совершены они пилотами 9-го батальона "Кайрос" 414-й ОБр "Птицы Мадяра". Глубина — 70 км от линии боевого столкновения.

Также поражения нанесены по полигону 36-й армии, используемому 64-й отдельной мотострелковой бригадой 35А "Приморский Посад" на временно захваченной территории Запорожской области. Совершены они пилотами 413-го отдельного полка "Рейд". Глубина — 100 км от линии боевого столкновения.

Кроме того, пилоты 20-й отдельной бригады "К-2" поразили газовое хранилище в Енакиево Донецкой области, а отряд "13" 414-й ОБр "Птицы Мадяра" — вражескую логистику на временно захваченной территории Донецкой и Луганской областей.

Командующий Сил беспилотных систем отметил, что потери живой силы врага уточняются.