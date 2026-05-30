Сили безпілотних систем уразили полігони і військовий табір РФ — відео
Уночі 30 травня Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по двох військових полігонах, газовому сховищу і ворожій логістиці на тимчасово захоплених росіянами територіях.

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем України завдали ударів по військових об'єктах в різних регіонах, включаючи газове сховище та ворожу логістику на тимчасово захоплених територіях.
  • Операцію виконали пілоти бригад “Птахи Мадяра” та “Рейд”, спільно з Центром глибинного ураження Сил безпілотних систем, на глибині до 100 км від лінії фронту.

Нова масштабна “бавовна” від СБС: що відомо

Про це командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

Лігво 64 хробачої бригади, що лютувала у Бучі у 2022. Птахи СБС відпрацювали полігони і військовий табір 3 та 36 Армій противника в оперативній глибині.

За його словами, операцію провели пілоти 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" і 413-го окремого полку "Рейд" вночі 30 травня за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем на глибині 70 і 100 км від лінії бойового зіткнення.

Всього, поінформував Бровді, здійснене 21 підтверджене результативне влучаня (13 і 8 відповідно).

  • Ураження завдані по полігону 3-ї армії "Трьохізбєнка" у Кряківці на тимчасово захопленій території Луганської області. Здійснені вони пілотами 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї ОБр "Птахи Мадяра". Глибина — 70 км від лінії бойового зіткнення.

  • Також ураження завдані по полігону 36-ї армії, що використовується 64-ю окремою мотострілецькою бригадою 35А "Приморський Посад" на тимчасово захопленій території Запорізької області. Здійснені вони пілотами 413-го окремого полку "Рейд". Глибина — 100 км від лінії бойового зіткнення.

  • Крім того, пілоти 20-ї окремої бригади "К-2" уразили газове сховище в Єнакієвому на Донеччині, а загін "13" 414-ї ОБр "Птахи Мадяра" — ворожу логістику на тимчасово захопленій території Донецької і Луганської областей.

Командувач Сил безпілотних систем зауважив, що втрати живої сили ворога уточнюються.

Згідно з підтверженими оперативними даними по 64-й бригаді у Приморському Посаду, втрати — 31 військовослужбовець: дев'ять загиблих, дев'ять поранених і 13 зниклих безвісти. Втрати по полігону "Трьохізбєнка" 3-ї армії невідомі, уточнюються.

