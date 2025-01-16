Силы обороны остановили колонну техники РФ — она направлялась в сторону границы с Украиной

Силы обороны Украины сорвали продвижение колонны российского транспорта на одном из участков активных боевых действий. Вражеская техника двигалась в направлении границы с Украиной.

Украинские военные остановили колонну российской техники

Как сообщает Госпогранслужба, на обнародованном видео видно, как украинские военные точными ударами ликвидируют российскую технику.

В результате совместных действий защитников удалось уничтожить две БМП, а еще одно повредить, сорвав планы врага.

Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой частью сил обороны Украины. Поделиться

Российские ДРГ заходят в Украину под прикрытием дронов и артиллерии

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

Благоприятные условия для ДРГ именно тот рельеф, который у нас на северной границе, и они (оккупанты — ред.) любят действовать именно во время сложных погодных условий. Но это не совсем так работает. должна быть разведка БПЛА, поддержка FPV-дронами и артиллерией. Так сейчас работают ДРГ. Поделиться

По его словам, отвлекающие удары оккупанты могут наносить где-то рядом, чтобы прикрывать действия ДРГ своим огнем. Также это зависит от того, что враг планирует

Это применение либо просто проверить нашу оборону, либо совершать какие-то террористические действия на границе против местного гражданского населения, либо это предпосылки определенных наступательных действий. Именно от этого зависит активность применения ДРГ.

Он отметил, что в прошлом году ключевым моментом стало применение FPV и ударных беспилотников. В частности, на пограничные зафиксировано увеличение использования дронов на оптоволокне.