Силы обороны остановили колонну техники РФ — она направлялась в сторону границы с Украиной

Силы обороны Украины сорвали продвижение колонны российского транспорта на одном из участков активных боевых действий. Вражеская техника двигалась в направлении границы с Украиной.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины остановили колонну российской техники, направлявшуюся в сторону границы с Украиной.
- Украинские военные ликвидировали две БМП и повредили еще одну технику в результате совместных действий с Госпогранслужбой.
- Вражеские диверсионно-разведывательные группы используют дроны и артиллерию при вторжении на украинскую границу.
- Российские ДРГ действуют в сложных погодных условиях, используя технику поддержки воздуха и артиллерию.
- Защита украинской границы требует усиленной разведки и эффективного сотрудничества между разными военными подразделениями.
Украинские военные остановили колонну российской техники
Как сообщает Госпогранслужба, на обнародованном видео видно, как украинские военные точными ударами ликвидируют российскую технику.
В результате совместных действий защитников удалось уничтожить две БМП, а еще одно повредить, сорвав планы врага.
Российские ДРГ заходят в Украину под прикрытием дронов и артиллерии
Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.
По его словам, отвлекающие удары оккупанты могут наносить где-то рядом, чтобы прикрывать действия ДРГ своим огнем. Также это зависит от того, что враг планирует
Это применение либо просто проверить нашу оборону, либо совершать какие-то террористические действия на границе против местного гражданского населения, либо это предпосылки определенных наступательных действий. Именно от этого зависит активность применения ДРГ.
Он отметил, что в прошлом году ключевым моментом стало применение FPV и ударных беспилотников. В частности, на пограничные зафиксировано увеличение использования дронов на оптоволокне.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-