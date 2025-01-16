Силы обороны остановили колонну техники РФ — она направлялась в сторону границы с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны остановили колонну техники РФ — она направлялась в сторону границы с Украиной

ГПСУ
Силы обороны остановили колонну техники РФ — она направлялась в сторону границы с Украиной
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Силы обороны Украины сорвали продвижение колонны российского транспорта на одном из участков активных боевых действий. Вражеская техника двигалась в направлении границы с Украиной.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины остановили колонну российской техники, направлявшуюся в сторону границы с Украиной.
  • Украинские военные ликвидировали две БМП и повредили еще одну технику в результате совместных действий с Госпогранслужбой.
  • Вражеские диверсионно-разведывательные группы используют дроны и артиллерию при вторжении на украинскую границу.
  • Российские ДРГ действуют в сложных погодных условиях, используя технику поддержки воздуха и артиллерию.
  • Защита украинской границы требует усиленной разведки и эффективного сотрудничества между разными военными подразделениями.

Украинские военные остановили колонну российской техники

Как сообщает Госпогранслужба, на обнародованном видео видно, как украинские военные точными ударами ликвидируют российскую технику.

В результате совместных действий защитников удалось уничтожить две БМП, а еще одно повредить, сорвав планы врага.

Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой частью сил обороны Украины.

Российские ДРГ заходят в Украину под прикрытием дронов и артиллерии

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

Благоприятные условия для ДРГ именно тот рельеф, который у нас на северной границе, и они (оккупанты — ред.) любят действовать именно во время сложных погодных условий. Но это не совсем так работает. должна быть разведка БПЛА, поддержка FPV-дронами и артиллерией. Так сейчас работают ДРГ.

По его словам, отвлекающие удары оккупанты могут наносить где-то рядом, чтобы прикрывать действия ДРГ своим огнем. Также это зависит от того, что враг планирует

Это применение либо просто проверить нашу оборону, либо совершать какие-то террористические действия на границе против местного гражданского населения, либо это предпосылки определенных наступательных действий. Именно от этого зависит активность применения ДРГ.

Он отметил, что в прошлом году ключевым моментом стало применение FPV и ударных беспилотников. В частности, на пограничные зафиксировано увеличение использования дронов на оптоволокне.

Если еще несколько месяцев назад ударный БпЛА типа Shahed они использовали в темное время суток, то сейчас это может быть и днем, и утром. Они очень активно используют такие дистанционные средства поражения. Что касается артиллерии, это минометы, которые легче перебазировать или замаскировать.

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