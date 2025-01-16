Сили оборони зупинили колону техніки РФ — вона прямувала в бік кордону з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони зупинили колону техніки РФ — вона прямувала в бік кордону з Україною

ДПСУ
Сили оборони зупинили колону техніки РФ — вона прямувала в бік кордону з Україною

Сили оборони України зірвали просування колони російського транспорту на одній із ділянок активних бойових дій. Ворожа техніка рухалася у напрямку кордону з Україною.

Головні тези:

  • Сили оборони України зупинили колону російської техніки, яка прямувала в бік кордону з Україною.
  • Українські військові ліквідували дві БМП та пошкодили ще одну техніку в результаті спільних дій з Держприкордонною службою.
  • Ворожі диверсійно-розвідувальні групи використовують дрони та артилерію при вторгненнях на український кордон.
  • Російські ДРГ діють під час складних погодних умов, використовуючи техніку підтримки з повітря та артилерію.
  • Захист українського кордону вимагає посиленої розвідки та ефективного співробітництва між різними військовими підрозділами.

Українські військові зупинили колону російської техніки

Як повідомляє Держприкордонна служба, на оприлюдненому відео видно, як українські військові влучними ударами ліквідують російську техніку.

У результаті спільних дій захисників вдалося знищити дві БМП, а ще одну пошкодити, зірвавши плани ворога.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон і є невід’ємною частиною Сил оборони України.

Російські ДРГ заходять в Україну під прикриттям дронів та артилерії

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Сприятливі умови для ДРГ — саме той рельєф, який у нас на північному кордоні, і вони (окупанти — ред.) полюбляють діяти саме під час складних погодних умов. Але це не зовсім так працює. Зараз тактика застосування ДРГ — це підтримка з повітря, має бути розвідка БпЛА, підтримка FPV-дронами та артилерією. Так зараз працюють ДРГ.

За його словами, відволікаючі удари окупанти можуть завдавати десь поруч, аби прикривати дії ДРГ своїм вогнем. Також це залежить від того, що ворог планує

Це застосування або просто перевірити нашу оборону, або здійснювати якісь терористичні дії на кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови певних наступальних дій. Саме від цього залежить активність застосування ДРГ.

Він зазначив, що торік ключовим моментом стало застосування FPV та ударних безпілотників. Зокрема на прикордонні зафіксовано збільшення використання дронів на оптоволокні.

Якщо ще кілька місяців тому ударний БпЛА типу Shahed вони використовували в темну пору доби, то зараз це може бути і вдень, і вранці. Вони наразі дуже активно використовують такі дистанційні засоби ураження. Що стосується артилерії, то це міномети, які легше перебазувати або замаскувати.

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