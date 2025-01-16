Сили оборони зупинили колону техніки РФ — вона прямувала в бік кордону з Україною

Сили оборони України зірвали просування колони російського транспорту на одній із ділянок активних бойових дій. Ворожа техніка рухалася у напрямку кордону з Україною.
Головні тези:
- Сили оборони України зупинили колону російської техніки, яка прямувала в бік кордону з Україною.
- Українські військові ліквідували дві БМП та пошкодили ще одну техніку в результаті спільних дій з Держприкордонною службою.
- Ворожі диверсійно-розвідувальні групи використовують дрони та артилерію при вторгненнях на український кордон.
- Російські ДРГ діють під час складних погодних умов, використовуючи техніку підтримки з повітря та артилерію.
- Захист українського кордону вимагає посиленої розвідки та ефективного співробітництва між різними військовими підрозділами.
Українські військові зупинили колону російської техніки
Як повідомляє Держприкордонна служба, на оприлюдненому відео видно, як українські військові влучними ударами ліквідують російську техніку.
У результаті спільних дій захисників вдалося знищити дві БМП, а ще одну пошкодити, зірвавши плани ворога.
Російські ДРГ заходять в Україну під прикриттям дронів та артилерії
Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник.
За його словами, відволікаючі удари окупанти можуть завдавати десь поруч, аби прикривати дії ДРГ своїм вогнем. Також це залежить від того, що ворог планує
Це застосування або просто перевірити нашу оборону, або здійснювати якісь терористичні дії на кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови певних наступальних дій. Саме від цього залежить активність застосування ДРГ.
Він зазначив, що торік ключовим моментом стало застосування FPV та ударних безпілотників. Зокрема на прикордонні зафіксовано збільшення використання дронів на оптоволокні.
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