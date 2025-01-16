Сили оборони зупинили колону техніки РФ — вона прямувала в бік кордону з Україною

Сили оборони України зірвали просування колони російського транспорту на одній із ділянок активних бойових дій. Ворожа техніка рухалася у напрямку кордону з Україною.

Українські військові зупинили колону російської техніки

Як повідомляє Держприкордонна служба, на оприлюдненому відео видно, як українські військові влучними ударами ліквідують російську техніку.

У результаті спільних дій захисників вдалося знищити дві БМП, а ще одну пошкодити, зірвавши плани ворога.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон і є невід’ємною частиною Сил оборони України. Поширити

Російські ДРГ заходять в Україну під прикриттям дронів та артилерії

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Сприятливі умови для ДРГ — саме той рельєф, який у нас на північному кордоні, і вони (окупанти — ред.) полюбляють діяти саме під час складних погодних умов. Але це не зовсім так працює. Зараз тактика застосування ДРГ — це підтримка з повітря, має бути розвідка БпЛА, підтримка FPV-дронами та артилерією. Так зараз працюють ДРГ. Поширити

За його словами, відволікаючі удари окупанти можуть завдавати десь поруч, аби прикривати дії ДРГ своїм вогнем. Також це залежить від того, що ворог планує

Це застосування або просто перевірити нашу оборону, або здійснювати якісь терористичні дії на кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови певних наступальних дій. Саме від цього залежить активність застосування ДРГ.

Він зазначив, що торік ключовим моментом стало застосування FPV та ударних безпілотників. Зокрема на прикордонні зафіксовано збільшення використання дронів на оптоволокні.