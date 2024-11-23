По информации Генштаба, украинские военные за прошедшие сутки отбили 194 атаки преступной армии РФ и ликвидировали еще 1 тыс 420 российских оккупантов.
Главные тезисы
- Силы обороны отразили 194 атаки армии РФ, проявив высокую боеспособность и решимость
- Общие потери преступной армии РФ составляют 729 тыс. 720 солдат и значительное количество техники
- Ракетные войска и артиллерия успешно поразили вражеские сосредоточения, демонстрируя эффективность оборонной стратегии
- Силы обороны продемонстрировали героические усилия в стремительном сдерживании атак российских захватчиков
- Российские оккупанты столкнулись с неудачей в попытках продвижения в различных направлениях, показывая силу и готовность украинских защитников
Что происходит на фронте
В Харьковской области российские оккупанты 3 раза безуспешно пытались продвинуться в районе Волчанска.
В направлении Купянска враг совершил 6 атак неподалеку от Зеленого Роща, Глушковки и Загрызового.
В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты провели 19 атак вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.
В направлении Краматорска российские захватчики 5 раз безуспешно атаковали в районе Ступочек и Временного Яра.
Совершено 8 безуспешных попыток оккупантов атаковать в направлении Торецка.
В направлении Покровска Силами обороны остановлены 44 попытки вражеских штурмов в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкиного.
В направлении Курахового отражены 36 атак российских захватчиков.
Враг также 30 безуспешно пытался продвинуться в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
В Запорожской области российские оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе Каменского.
На левобережье Днепра в Херсонской области враг четырежды без успеха атаковал позиции наших защитников.
Что известно об общих и текущих потерях российских оккупантов
Как отмечают в Генштабе, общие потери преступной армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигли 729 720 солдат.
личного состава — около 729 тыс 720 (+1 тыс 420) человек;
танков — 9 тыс 419 (+20) ед;
боевых бронированных машин — 19 тыс 192 (+36) ед;
артиллерийских систем — 20 тыс 760 (+24) ед;
РСЗО — 1 тыс 254 ед.;
средства ПВО — 1 тыс 4 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 365 (+105) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 764 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 29 тыс 850 (+73) ед;
специальной техники — 3 тыс 678 (+3) ед.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.
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