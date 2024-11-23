По информации Генштаба, украинские военные за прошедшие сутки отбили 194 атаки преступной армии РФ и ликвидировали еще 1 тыс 420 российских оккупантов.

Что происходит на фронте

В Харьковской области российские оккупанты 3 раза безуспешно пытались продвинуться в районе Волчанска.

В направлении Купянска враг совершил 6 атак неподалеку от Зеленого Роща, Глушковки и Загрызового.

В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты провели 19 атак вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.

В направлении Краматорска российские захватчики 5 раз безуспешно атаковали в районе Ступочек и Временного Яра.

Совершено 8 безуспешных попыток оккупантов атаковать в направлении Торецка.

В направлении Покровска Силами обороны остановлены 44 попытки вражеских штурмов в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкиного.

В направлении Курахового отражены 36 атак российских захватчиков.

Враг также 30 безуспешно пытался продвинуться в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

В Запорожской области российские оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе Каменского.

На левобережье Днепра в Херсонской области враг четырежды без успеха атаковал позиции наших защитников.

Что известно об общих и текущих потерях российских оккупантов

Как отмечают в Генштабе, общие потери преступной армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигли 729 720 солдат.

личного состава — около 729 тыс 720 (+1 тыс 420) человек;

танков — 9 тыс 419 (+20) ед;

боевых бронированных машин — 19 тыс 192 (+36) ед;

артиллерийских систем — 20 тыс 760 (+24) ед;

РСЗО — 1 тыс 254 ед.;

средства ПВО — 1 тыс 4 ед.;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 329 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 365 (+105) ед;

крылатых ракет — 2 тыс 764 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 29 тыс 850 (+73) ед;

специальной техники — 3 тыс 678 (+3) ед.