Силы обороны отразили 194 атаки армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны отразили 194 атаки армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, украинские военные за прошедшие сутки отбили 194 атаки преступной армии РФ и ликвидировали еще 1 тыс 420 российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Силы обороны отразили 194 атаки армии РФ, проявив высокую боеспособность и решимость
  • Общие потери преступной армии РФ составляют 729 тыс. 720 солдат и значительное количество техники
  • Ракетные войска и артиллерия успешно поразили вражеские сосредоточения, демонстрируя эффективность оборонной стратегии
  • Силы обороны продемонстрировали героические усилия в стремительном сдерживании атак российских захватчиков
  • Российские оккупанты столкнулись с неудачей в попытках продвижения в различных направлениях, показывая силу и готовность украинских защитников

Что происходит на фронте

В Харьковской области российские оккупанты 3 раза безуспешно пытались продвинуться в районе Волчанска.

В направлении Купянска враг совершил 6 атак неподалеку от Зеленого Роща, Глушковки и Загрызового.

В направлении Лимана Донецкой области российские оккупанты провели 19 атак вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки.

В направлении Краматорска российские захватчики 5 раз безуспешно атаковали в районе Ступочек и Временного Яра.

Совершено 8 безуспешных попыток оккупантов атаковать в направлении Торецка.

В направлении Покровска Силами обороны остановлены 44 попытки вражеских штурмов в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкиного.

В направлении Курахового отражены 36 атак российских захватчиков.

Враг также 30 безуспешно пытался продвинуться в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

В Запорожской области российские оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе Каменского.

На левобережье Днепра в Херсонской области враг четырежды без успеха атаковал позиции наших защитников.

Что известно об общих и текущих потерях российских оккупантов

Как отмечают в Генштабе, общие потери преступной армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигли 729 720 солдат.

  • личного состава — около 729 тыс 720 (+1 тыс 420) человек;

  • танков — 9 тыс 419 (+20) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 тыс 192 (+36) ед;

  • артиллерийских систем — 20 тыс 760 (+24) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 254 ед.;

  • средства ПВО — 1 тыс 4 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 365 (+105) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 764 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 тыс 850 (+73) ед;

  • специальной техники — 3 тыс 678 (+3) ед.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.

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